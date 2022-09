La estrella del tenis Roger Federer anunció este jueves que se retirará del ATP Tour y de los Grand Slams, después de la Copa Laver la próxima semana en Londres.

En un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales escribió: "Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado con más generosidad de lo que nunca hubiera soñado, y ahora debo reconocer cuándo es el momento de terminar mi carrera competitiva".

Twitter de Roger Federer - @rogerfederer

Los años recientes de la carrera de Federer, ganador de 20 Grand Slams, se han visto empañados por una serie de lesiones: se sometió a dos cirugías de rodilla en 2020 y luego tuvo otras después de que Hubert Hurkacz lo derrotara en los cuartos de final de Wimbledon 2021.

"Como muchos de ustedes saben, en los últimos tres años he enfrentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje para mí últimamente ha sido claro", escribió en su mensaje.

Y luego añadió: "La Laver Cup la próxima semana en Londres será mi último evento ATP. Seguiré jugando tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams ni en el tour". El torneo se realizará del 23 al 25 de septiembre.



Federer: "Es una decisión agridulce"

También compartió que era una "decisión agridulce, porque voy a extrañar todo lo que me ha dado el tour. Pero al mismo tiempo, hay mucho que celebrar. Me considero una de las personas más afortunadas de la Tierra. Se me entregó un talento especial para jugar al tenis y lo hice a un nivel que nunca imaginé, durante mucho más tiempo de lo que pensé".

La extensa carrera de Federer coincidió con las Rafael Nadal, 22 veces ganador de Grand Slams, y Novak Djokovic, 21 veces ganador de Grand Slams, con quienes dominó el tenis masculino durante las últimas dos décadas.

"También me gustaría agradecer a mis rivales en la cancha", dijo Federer. "Tuve la suerte de jugar tantos partidos épicos que nunca olvidaré. Luchamos limpiamente, con pasión e intensidad, y siempre hice todo lo posible por respetar la historia del juego. Me siento extremadamente agradecido".

A pesar de jugar junto a dos de los mejores tenistas de todos los tiempos, Federer ha batido varios récords. Entre ellos, el de convertirse en el número 1 del mundo de mayor edad a los 36 años y el de permanecer en la cima de la clasificación durante un récord de 237 semanas consecutivas.

Entre los muchos logros de Federer, están los Grand Slams que ganó en su carrera: el Abierto de Australia seis veces, el Abierto de Francia una vez, el Abierto de Estados Unidos cinco veces y Wimbledon, el torneo del que se convirtió en sinónimo, un récord de ocho veces.

Por Issy Ronald

Fuente.- https://cnnespanol.cnn.com

15 de Septiembre de 2022