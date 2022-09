El bahiense, que jugó para San Antonio Spurs entre 2002 y 2018, se convirtió en el tercer latinoamericano tras las distinciones a los brasileños Oscar Schmidt y Ubiratan Pereira. Fue una jornada inolvidable para el deporte argentino.

El exbasquetbolista Emanuel Manu Ginóbili ingresó oficialmente al Salón de la Fama de la NBA en un evento que marcó un antes y un después en la historia del deporte argentino. Y es que el bahiense se convirtió en el primer albiceleste en recibir este reconocimiento que se desarrolló en el James Naismith Basketball Hall of Fame de la ciudad de Springfield, estado de Massachusetts (Estados Unidos - EE.UU.-).

La ceremonia comenzó con un homenaje a Bill Russell, el inolvidable pívot de los Boston Celtics que murió el pasado 31 de julio a los 88 años, y se reconocieron a otros 15 profesionales del baloncesto en diferentes categorías.

“Fue un largo viaje. En jugadores como yo, los logros individuales no son importantes. No estoy acá por lo que hice, sino por haber sido parte de un equipo. Los Spurs fueron uno de los equipos importantes", afirmó Manu, quien subió al escenario escoltado por su inseparable Tim Duncan, con quien hizo historia en los San Antonio Spurs (cuatro anillos de la NBA), en medio de su emotivo discurso.

Y agregó: "No lo podía creer cuando me dijeron que había sido drafteado (elegido en el puesto 57) por los Spurs. Tenía cero expectativas, no había tenido ninguna conversación y mi agente tampoco sabía que me iban a elegir. No hubo sombrero ni conferencia de prensa".

La distinción a la que accedió Manu Ginóbili (retirado en agosto de 2018) es formada bajo la órbita FIBA y no suele ser común en pares de estas latitudes, a punto tal que fue el cuarto sudamericano en recibir el premio.

Los tres anteriores habían sido brasileños: el histórico Oscar Schmidt (2013), Maciel Ubiratán Pereira (2010) y Hortencia de Fátima Marcari (2005), por la WNBA (la Asociación que engloba al básquetbol femenino en los EEUU).

El escolta zurdo, que llegó a San Antonio Spurs procedente del Kinder Bolonia de Italia (2002), ganó cuatro títulos en la NBA: 2003, 2005, 2007 y 2014. Fue dos veces All-Star y en una temporada fue escogido mejor sexto jugador de la liga.

Además, su camiseta número 20, la que siempre utilizó mientras duró su romance con la franquicia texana, fue retirada en el AT&T Center de San Antonio en marzo de 2019. Terminó su carrera de 16 años en la NBA con 40 años y 14.043 puntos, 4.001 asistencias, 3.697 rebotes y 1.392 robos.

Ginóbili -esta noche estuvo acompañado por su esposa, Marianela Oroño, y sus tres hijos, Luca, Dante y Nicola- lideró a la Selección Argentina a lograr la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y la plata en el Mundial de Baloncesto de Indianápolis en 2002, entre una larga lista de éxitos que definieron a la llamada "Generación Dorada".

Además, fue uno de los responsables de que el combinado fuera el número 1 del mundo en el ránking de la FIBA de 2008 a 2012.

Fuente.- https://www.tycsports.com

11 de Septiembre de 2022