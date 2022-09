Max Verstappen va camino al bicampeonato y en Zandvoort , Países Bajos, sumó el décimo triunfo de la temporada, la misma cantidad que en la campaña pasada con 7 fechas para el final.

El bicampeonato de Max Verstappen está cada vez más cerca y este domingo en Zandvoort, Países Bajos, volvió a dar una muestra de que quiere más que nadie volver a ser campeón de la Fórmula 1. Ante su público, que colmó las tribunas del escenario neerlandés con el color naranja característico de su país, el ‘1’ se quedó con el triunfo por cuarta fecha consecutiva y ya tiene tres dígitos de ventaja en el campeonato de pilotos.

Pese a que la estrategia adecuada fue la elegida por el equipo Mercedes, la de arrancar con neumáticos medios por la alta degradación que presentó la competencia desde el inicio, el potencial y el ritmo del monoplaza de Red Bull contrarrestó esa condición con una importante ventaja en los primeros giros para poder ingresar a boxes a poco de haber comenzado la carrera. Si bien las ‘flechas de plata’ tomaron la delantera, no fue por mucho una vez que Verstappen asentó las cubiertas nuevas y fue a la caza de los británicos que estaban al frente.

Primero Russell, después Hamilton y lo siguiente fue hacer crecer cada vez más la ventaja mientras el resto peleaba por ser su escolta. Lo fue por momentos el heptacampeón mundial, también Leclerc y en el cierre el ex Williams cuando se decidió atacar a su compañero y salir de su sombra. Pero ninguno pudo ni siquiera acercarse al líder.

El punto máximo de demostración de su dominio absoluto fue el relanzamiento detrás de Lewis a poco menos de 15 giros del final. Si bien contaba con gomas blandas nuevas contra medias usadas de Hamilton, lo pasó como si nada en plena recta principal sin DRS. A partir de ahí volvió a escaparse en la punta de la carrera rumbo a una nueva victoria, la décima de la temporada.

Otro dato que demuestra el dominio de ‘SuperMax’ es ese. Diez triunfos este año, la misma cantidad que el año pasado cuando fue campeón. En ese momento había una lucha mas reñida y las que no caían de su lado caían del lado de Hamilton, pero este año no hay nadie que pueda competirle y a siete fechas del cierre de la campaña 2022 va camino a romper su propio récord. Además ya tiene 30 en su cuenta personal, quedando a solo una de Nigel Mansell que se ubica séptimo en la tabla histórica.

El trabajo de Mercedes a lo largo del fin de semana fue excepcional, recuperando notablemente en las últimas presentaciones la presencia en los primeros puestos. Lideraron una tanda de entrenamientos del viernes, la primera, con el 1-2 comandado por Russell, estuvieron cerca en la clasificación y el joven británico se interpuso entre los dos líderes del campeonato para quedar segundo en el Gran Premio. Sería extraño no ver un triunfo de un monoplaza del fabricante alemán antes de fin de año, solo evitable por las ganas que puedan tener en Red Bull de dejarlos en cero.

Lo que no fue excepcional fueron los errores del equipo Ferrari el día domingo, que volvieron a demostrar que están pasando una temporada fatídica si se trata de estrategia y ejecución de detenciones en los boxes. Esta vez tuvieron a Carlos Sainz levantado en el pit 12 segundos cuando luchaba por el tercer puesto. El neumático trasero izquierdo no estaba preparado e igual llevaron a cabo el cambio, teniendo que volver un mecánico a buscar la cubierta. No solo que dejó de pelear por ese tercer puesto, sino que debió batallar desde atrás del top-10 para volver a la zona de puntos. Ferrari no pelea el campeonato porque es su propio rival.

En el campeonato, la ventaja de Verstappen ya es de tres dígitos sobre sus dos escoltas: 310 sobre los 201 que tienen tanto Charles Leclerc como Sergio Pérez (el monegasco queda por delante por cantidad de triunfos, 3 a 1). La próxima presentación será el fin de semana venidero en Monza, lo que podría ser una carta de despedida en la lucha por el campeonato para Ferrari. De lograr dos podios Max, sumado a dos presentaciones con poca suma de puntos del de Ferrari y el otro Red Bull, Singapur el 2 de octubre o Japón el 9 (las fechas siguientes) podrían poner el punto final a la disputa por el título.

1 Max Verstappen - Red Bull



2 George Russell - Mercedes W13



3 Charles Leclerc - Ferrari



4 Lewis Hamilton - Mercedes W13

5 Sergio Perez - Red Bull



6 Fernando Alonso - Alpine



7 Lando Norris - McLaren



8 Carlos Sainz - Ferrari



9 Esteban Ocon - Alpine



10 Lance Stroll - Aston Martin



11 Pierre Gasly - AlphaTauri



12 Alex Albon - Williams FW44



13 Mick Schumacher - Haas VF-22



14 Sebastian Vettel - Aston Martin AMR22



15 Kevin Magnussen - Haas VF-22



16 Zhou Guanyu - Alfa Romeo C42



17 Daniel Ricciardo - McLaren MCL36



18 Nicholas Latifi - Williams FW44



19 Valtteri Bottas - Alfa Romeo C42



20 Yuki Tsunoda - AlphaTauri AT03

Por Emiliano Iriondo

Fuente.- https://campeones.com.ar

4 de Septiembre de 2022