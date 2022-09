Se llevó a cabo en la ciudad de Apóstoles, el 8° Encuentro Amistoso “Copa IMAGym” de la rama femenina y masculina de Gimnasia Artística con la brillante participación de un total de 240 participantes.

Se desarrolló el fin de semana pasado en las instalaciones del gimnasio IMAGym (Salta55) con la participación de representantes de Paraguay, Santiago del Estero como de distintas localidades de la tierra colorada, incluso un establecimiento educativo de Concepción de la Sierra que se sumó al desafío. Un fin de semana que sirvió para demostrar que la actividad de este deporte está en alza y la labor de las profesoras de este gimnasio está dando sus frutos para futuros representantes.

En el encuentro estuvieron presentes: Gimnasio Fly de Santiago del Estero, Gimnasio GAREP de Encarnación, Paraguay, Gimnasio EGA Andresito, Gimnasio Gapri de Puerto Rico, Gimnasio Piruetas de Obera, Gimnasio Sagitarium de Posadas, Gimnasio Evolución de Apóstoles, Escuela Secundaria Normal Superior de Concepción de la Sierra con Alumnos a cargo del profesor “Beto” Comparín.

Todo comenzó el sábado, en esa jornada compitieron gimnastas GAF Gimnasia Artística Femenina de los niveles D y C y GAM Gimnasia Artística Masculina de los niveles E1 y E2. Mientras que el domingo participaron del Encuentro Gimnastas GAF de los niveles Escuela 2 y Escuela 3, donde hubo un gran acompañamiento de las familias que fueron apoyar a sus deportas que desde muy chicos son parte de la Gimnasia Artística.

La profesora, Verónica Motta en cuanto a la competencia en sí indicó: “Hubo diferentes premiaciones, entre ellas las Copas por sumatorias de puntos “Copa GAM” que la ganó la Escuela Superior Normal de Concepción de la Sierra, una” Copa GAF Nivel C y D” que la ganó Gapri, el Gimnasio de Puerto Rico; Copa GAF de los niveles E2 y E1, que la ganó Gapri”

“Además hubo una Copa para el gimnasio que más gimnastas inscriptas tuvo al torneo, en este caso, el gimnasio ganador fue “Piruetas” de Oberá. Una mención muy especial fue para la profesora Gloria Fleitas del Gimnasio GAREP quien viajó desde Encarnación, Paraguay y formó parte de este 8vo Torneo Amistoso”.

Premios para todos los gimnasios participantes

Fue un torneo amistoso especial porque hubo premios para todos los gimnasios que ganaron las Copas, es que todos los gimnasios ganadores de Copas se les otorgó un vale de descuento en materiales deportivos del auspiciante “Gisport” quien apoyó a la organización.

Se llevarán postales de un Torneo brillante

Algo distintivo del torneo fue que todos los gimnastas tuvieron la oportunidad de llevarse un recuerdo especial, es que estuvo a disposición un fotógrafo, Daniel Martino, quien formaba parte del evento: “Se dio algo diferente, esto de la foto es importante porque se les invitaba a una foto individual y grupal así todos tenían un recuerdo de su participación”.

Vale resaltar esta novedad en el rubro fotografía que se tuvo en esta ocasión que a nivel provincia no se da en muchas ocasiones y demostró que fue un amistoso de calidad como en eventos nacionales: “porque no solo es competir sino es compartir el momento con profesores, los padres, los gimnasios tenían sus mascotas y junto a sus amigos, todos se llevaron sus recuerdos de su participación” se reconoció.

La “profe” culminó agradeciendo a quienes apoyaron a la organización de IMAGym en este torneo: “Agradezco a la Sra Intendente, Maria Eugenia Safran por colaborar con las tribunas para el Público y el podio para la premiación, de corazón al gran equipo de profesoras que me acompañaron durante el Evento: Valeria Cufre, Paola Maciel, Eliana Rios, Danna Rodriguez, Ludmila Corte quienes estuvieron al pendiente de todo y acompañaron a las gimnastas de IMAGym durante todo el torneo. Y a mí Gimnasta y gran compañera Ana Belen Zamaczuk, quien me ayuda a guiar a las más pequeñas en su aprendizaje. Por su parte, a Diego Estrukel y al grupo de padres por todo el movimiento de aparatos para poder realizar el Torneo, sin ellos esto no hubiera podido ser posible y eternamente a todas las familias de las gimnastas por acompañar a sus hijos en este maravilloso deporte que eligieron aprender: Gimnasia Artística” finalizó la profesora Verónica Motta resumiendo un fin de semana completo de la Gimnasia Artística que con su labor y su equipo de trabajo muestra su aporte para que muchos niños, niñas y chicos se integren al deporte desde muy pequeño.

Gentileza.- Alejandro "Chino" Smialkowski - Prensa - IMAGym - Apóstoles

1° de Septiembre de 2022