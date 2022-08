La Selección volvió a vencer a los de negro con un partido sólido que les dio el merecido 25-18 en Christchurch.

¿Increíble? No, ya no. Los Pumas derrotaron 25-18 a los All Blacks por la 3a fecha del Rugby Championship y de visitante. Antes sí era un milagro. Hoy, por la solidez que está ganando el equipo con el australiano Michael Cheika en el timón -venía de golear a los Wallabies- y el nivel normal de All Blacks, otrora invencibles, es posible. Y fue merecido.

No resultaron en vano las casi dos semanas que el equipo lleva en Oceanía, primero en Sídney y luego en Christchurch, donde se jugó el partido. Más allá de habituarse al huso horario (el partido comenzó a las 19.45 locales, las 4.45 argentinas), el plantel hizo los deberes y así salió a la cancha.

En el vestuario se escribió en letras mayúsculas: "Recuerden este día, muchachos. Va a ser de ustedes toda la vida". El seleccionado salió envalentonado, pero no para ir a golpear, sino a jugarle de igual a igual y con gran concentración al local. Prolijo, con defensa organizada y granítica, así bancó los primeros rounds el equipo, informándoles a los All Blacks que la pelea iba a ser entre dos equipos de la misma categoría.

Los de negro, con inercia, lanzados, son de temer. Entonces, no hay que darles la pelota, y menos perderla en el juego suelto. Los Pumas no tenían esa intención. Sin embargo, jugar con perfección es complicado. Con los minutos, Argentina, con presión, bajó el rendimiento de su scrum y line, por lo cual los kiwis empezaron a tener más la pelota. Y tras dos errores de la visita se generaron sus dos tries del PT.

El primero, un penal de Montoya por ir a tacklear sin abrir los brazos, derivó en un penal, que Nueva Zelanda cambió por el sencillo line-maul con el que facturó Taukei'aho. Luego, el propio capitán arrojó mal la pelota en un line y la contra terminó otra vez en el ingoal, con Clarke.

El local, de irregular PT, también se equivocó por momentos. Los penales cometidos (8-5) le dieron la oportunidad a Boffelli de intentar cuatro patadas, las cuales metió (dos en los últimos cinco minutos), de manera que Los Pumas se mantenían a tiro, 12-15, tras los primeros 40'. Bien.

Estos All Blacks más humanos, no tan invencibles como sus predecesores, que de sus últimos siete partidos habían perdido cinco, siguen siendo peligrosos, pero al mismo tiempo, tienen sus momentos de vulnerabilidad. Así, a los 6', y tras un penal de Mo'unga, desde esa salida, Boffelli la manoteó en el aire y González se filtró de forma increíble entre tres defensores para apoyar su try para el 19-18. Sin scrum y de visitante, la Selección buscaba el zarpazo.

Luego de un quinto penal de Boffelli (22-18), los All Blacks se juntaron en ronda para tratar de encontrar respuestas y salir con el pecho inflado a darlo vuelta. Un penal evitable de Kremer (partió a marcar por delante de la línea de la pelota) le dio un line a 5 metros del ingoal al local, para intentar el maul que le había dado la primera conquista. ¡Pero erraron el lanzamiento! Era una noche para aprovechar...

