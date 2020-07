El Leeds de Bielsa ganó y quedó a un paso del ascenso a la Premier League, qué resultados necesita

Los dirigidos por "el Loco" vencieron 1 a 0 al Barnsley y acarician el ascenso. Con este resultado pueden subir de categoría y consagrarse campeones en las próximas 48 horas, sin jugar. El Leeds United quedó al borde de conseguir el objetivo que anhela desde hace 16 temporadas: regresar a la Premier League. De la mano de Marcelo Bielsa no pudo cumplir la misión el año pasado, pero reagrupó sus líneas y está a un paso en la actual campaña. Como local, derrotó 1 a 0 al Barnsley (tanto de Michael Sollbauer en contra) por la fecha 44 y quedó a casi nada del ansiado ascenso. Los Blancos venían de dos actuaciones dignas de un final de película: vapulearon 5-0 al Stoke City la semana anterior y llegaron a este compromiso luego de derrotar en el último minuto al Swansea, como visitantes. Aunque hoy estuvieron lejos de su mejor nivel, ganaron por la mínima y sacando un punto de los seis que le quedan en disputa subirá de categoría.

Los dirigidos por el Loco decididamente no tuvieron una buena actuación. La diferencia en el tanteador se generó por el tanto en contra de Sollbauer cuando promediaba la primera mitad. Tras unos 45 minutos parejos, el cuadro visitante fue el que controló el ritmo de juego en el complemento. Quizás el Barnsley mereció algo más por el ímpetu y orgullo deportivo que ofreció, pero su impericia ofensiva e imprecisiones constantes lo privaron de al menos llevarse un punto de Elland Road que le hubiera significado mucho en su lucha por la permanencia (con el 0 a 1 continúa en la última posición).

Bielsa ensayó sus dos variantes predilectas en la etapa final con los ingresos del macedonio Alioski y el español Pablo Hernández, pero no halló los resultados esperados. El Leeds no hizo pie y apenas se dedicó a soportar la ventaja a favor. Así y todo pudo haberlo liquidado sobre el final con un mano a mano de Dallas y una maniobra polémica, sobre la hora, en la que Bamford fue derribado por Sollbauer (el árbitro entendió que no era penal pero la repetición dejó dudas).

Yorkshire del Oeste está de fiesta y ya saborea el retorno a la máxima divisional inglesa después de 16 años. Leeds United llegó a tocar fondo jugando en la tercera división y, de la mano de Bielsa, está a punto de recuperar el terreno perdido.

Qué necesita el Leeds para ascender

El martes pasado empataron sin goles West Bromwich (escolta, a cinco puntos) y Fulham, que quedó sin chances de superar la línea del Leeds. Como ayer el Brentford derrotó 1 a 0 al Preston, la posible consagración se prolongó.

Hoy ganaron los de Bielsa y le sacaron 6 unidades de ventaja al Brentford (tercero) cuando restarán disputarse 6. Vale remarcar que en caso de igualdad de puntos al final del torneo, tallará la diferencia de gol y no los resultados entre sí. Le bastará con sacar un punto más en sus últimos dos compromisos para sellar el ascenso. Su próximo duelo será el domingo, desde las 10, 00 horas como visitante del Derby County (marcha 11° y prácticamente no tiene chances de ingresar en los Playoffs).

Pero el Leeds podría llegar a subir antes del domingo, sin jugar. Eso sucederá si mañana el West Bromwich no le gana como visitante al Huddersfield (arrancará 13:30 hora argentina) o si el sábado el Brentford no hace lo propio en casa del Stoke City (8,30 hora argentina).

Tabla de la Championship (restan dos fechas)

1. Leeds United 87 (DG +36)

2. West Bromwich 82 (DG +33)

3. Brentford 81 (DG +44)

*Los primeros dos ascenderán directamente y el tercero disputará los playoffs por el tercer ascenso

Foto.- Simon Davies/ProSports/Shutterstock) - El equipo de Bielsa quedó a un punto de la Premier League

Fuente.- https://www.infobae.com