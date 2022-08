Leandro Castelli hará su primera experiencia en el Misionero de Pista debutando en el TP Clase 1 luego de tener experiencia en el Karting de Brasil.

El Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista vuelve al Autodromo Rosamonte de la ciudad de Posadas este fin de semana para disputar la quinta fecha de la temporada 2022 y tendrá varias novedades, entre ellos el debut del piloto Leandro Castelli de 32 años hará su primera experiencia en el automovilismo. Leandro, es hijo de Aldo Castelli (quien pasará por varios años en la Clase 2) de la ciudad de las cataratas y será uno más que se sume a la populosa categoría Turismo Pista Clase 1.

Leandro Castelli contó sus sensaciones tras realizar su inscripción online en el sitio de la FeMAD: “después de estar inactivo (corrió en el Campeonato Brasilero de Karting de la Región de Foz de Iguazú) en el 2016, me bajé de la actividad y este año tuve un acercamiento en el equipo de Culshaw Competición para conseguir un auto, finalmente llegamos un acuerdo. En principio era debutar en la fecha pasada, pero lo haremos en esta fecha en Posadas. Es para ir adaptándonos aprender, hay pilotos que andan bien, es aprendizaje y sumar un auto más de Puerto Iguazú que sumos varios en un proyecto que recién comienza para mí”

Cerró diciendo: “Estoy tan contento de estar en este equipo de gente muy buena que me abrieron las puertas. Me atendieron muy bien, agradecido por el acompañamiento de la familia, el equipo y de los sponsors que no lo esperaba”

Se espera un centenar de pilotos llegados de distintos puntos de la provincia y la región en una especialidad que está pasando un histórico momento siendo uno de los mejores zonales del país.

Recordemos que se confirmó el regreso de Franco Callonego, debutará Esteban Muñoz que vendrá de Resistencia, Chaco y en las últimas horas se confirmó el estreno de Nazareno Da Cruz en la categoría TC4000 Misionero.

La actividad comenzará este sábado con la administrativa desde las 8,00 horas, la actividad en pista a partir de las 11 y las clasificaciones a las 15,00 horas. El domingo se correrán las series y finales.

El circuito será el número 5 del Rosamonte de la ciudad de Posadas de 3.450 metros.

En cuanto al público, la entrada en puerta será de 1.000 pesos según informó el club organizador.

Siguen las inscripciones

La Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) informó que habilitó las INSCRIPCIONES ONLINE para la 5ta fecha del Campeonato Misionero de Automovilismo que se correrá en Posadas el 6 y 7 de agosto. La misma estará habilitada hasta el jueves a las 14,00 horas.

El link de las inscripciones habilitadas https://sites.google.com/view/femadmisiones/inicio/inscripciones?authuser=0&fbclid=IwAR2h0ntuvD6c3OnPARdieGmZwVjkzTKysORaBVWYWxN-85wPDxLtF8UjM7g

Gentileza.- Alejandro (Chino) Smialkowski - Prensa FeMAD

3 de Agosto de 2022