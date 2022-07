River Plate quedó eliminado por Vélez Sarsfield al empatar sin goles en el estadio Monumental después del 1 a 0 favorable a los de Liniers en la ida, en una noche con polémicas originadas en el VAR, y ahora el "Fortín" se enfrentará a Talleres, de Córdoba, en cuartos de final de la Copa Libertadores, luego de que éste dejara en el camino previamente a Colón, en Santa Fe.

La noche en el Monumental estuvo justamente envuelta por una gran polémica a raíz del gol anulado al cordobés Matías Suárez, a instancias del VAR, por el árbitro chileno Roberto Tobar, ante una supuesta mano que aparentemente no cometió, cuando faltaban 10 minutos para el final.

La repetición en cámara lenta, una y otra vez, mostró que el atacante de River no tocó la pelota con la mano y le ganó la posición de forma lícita al defensor uruguayo Matías De los Santos.

Tobar, que estaba dispuesto a cobrar el gol de River, fue llamado por el VAR y durante largos cinco minutos, ante la presión de un Monumental lleno, anuló el gol del ingresado Suárez.

Con este resultado, Vélez jugará los cuartos de final ante Talleres, de Córdoba. que eliminó a Colón con el triunfo 2-0 (1-1 en la ida).



River, en el partido 400 de Marcelo Gallardo como entrenador, salió a buscar a Vélez desde el inicio, urgido por revertir la serie, y a los dos minutos de juego dispuso de una chance muy clara, cuando Braian Romero definió cara a cara ante Lucas Hoyos, luego de una sucesión de toques por el centro, y su remate dio en el palo derecho.

El mediocampo de River se vio revitalizado con el ingreso de Rodrigo Aliendro desde el arranque, el regreso de Nicolás De La Cruz y el buen nivel de Enzo Pérez.

Julián Álvarez, en su último partido con el club que lo vio nacer (se va a Manchester City), exigió a la defensa velezana constantemente en los minutos iniciales, pero le faltó mayor entendimiento con Braian Romero.

Vélez esperó a River. Con la diferencia a favor, el equipo de Alexander Medina jugó concentrado, sin ceder espacios y atento a cualquier falla de River.

Con esa estrategia, Vélez estuvo cerca. El chileno Paulo Díaz cometió dos errores en la salida que propiciaron el remate de Walter Bou primero y Lucas Janson después. En ambos, Franco Armani resolvió con solventes atajadas.

A diferencia del partido de ida, River jugó mucho mejor y evidenció mayor firmeza en la última línea con el ingreso por david Martínez de Jonatan Maidana, el experimentado defensor del mil batallas.

El zaguero ganó cada salto, anticipo y pelota dividida en su lucha con Lucas Pratto, quien recibió una ovación en la previa y en su reemplazo, por su pasado glorioso en la definición de la Copa Libertadores 2018 ante Boca.

River hizo el gasto en el primer tiempo, pero sin premio. Si bien dispuso de la pelota, las llegadas de peligro al arco defendido por Hoyos fueron pocas.

Para el segundo tiempo Gallardo mandó a la cancha a Juan Fernando Quintero y Matías Suárez, en su reaparición luego de una lesión, pero el equipo perdió claridad. Los minutos transcurrían como la persistente llovizna en la fría y brumosa noche de Buenos Aires. A medida que el reloj avanzaba, los hinchas de River que coparon el Monumental, empezaron a impacientarse.

Armani y Maidana mantuvieron en partido a River después. El arquero tapó el mano a mano, a los 31 minutos, ante Abel Osorio, y Maidana la despejó al córner.

Gallardo movió el banco y mandó a Esequiel Barco, el futbolista que lanzó el centro por izquierda y encontró el cabezazo de Suárez para el 1-0, pero el VAR, de forma inexplicable, anuló la jugada.

River luego protestó ante Tobar y pidió VAR por dos jugadas puntuales: una presunta mano en el área y un golpe a Beltrán del debutante defensor uruguayo Diego Godín, pero no tuvo eco.

La ilusión de River recibió un golpe muy duro que no pudo revertir hasta el pitazo final de Tobar por la resistencia de su rival. El "Millonario", aplaudido por su gente y con abucheos al chileno, no pudo quebrar a Vélez y cuando lo hizo, fue perjudicado.

Gallardo alcanzó los 400 partidos como entrenador de River Plate

Marcelo Gallardo alcanzó los 400 partidos como entrenador de River Plate, en el empate sin goles por la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores ante Vélez Sarsfield, en el Monumental, que determinó su eliminación del certamen.

Gallardo arribó al club de Núñez en junio de 2014, en reemplazo de Ramón Díaz, y sostuvo su gestión a base de grandes resultados con 14 títulos, para convertirse en el DT más ganador en la historia de River.

El "Muñeco" está tercero entre los que más partidos dirigieron a River, detrás del mítico Ángel Labruna (528) y José María Minella (447).

Bajo el mando de Gallardo, River obtuvo siete títulos nacionales y siete internacionales con 214 triunfos, 107 empates y 79 derrotas.

En la campaña hay un dato particular: no se computa el partido que la AFA dio por ganado a Atlético Tucumán en marzo de 2020, cuando River no se presentó frente a los primeros casos de coronavirus en el país.

Foto.- Alejandro Santa Cruz

Fuente.- https://www.telam.com.ar

7 de Julio de 2022