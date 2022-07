Entre enero y junio, los agroexportadores liquidaron más de U$S 19.000 millones. Son U$S 2.500 millones más que el récord del año pasado y 65% más que el promedio histórico.

En los primeros seis meses del año, las empresas exportadoras de granos y subproductos de Argentina consolidaron un aporte récord de dólares, fundamental para sostener una economía alicaída, entre otras cosas, por el déficit de divisas.

Según las estadísticas dadas a conocer este viernes por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), en junio la liquidación fue de U$S 3.815 millones, unos U$S 500 millones más que en igual mes del año pasado y el segundo mejor junio de la historia, solo por detrás de los U$S 3.833 millones de ese mes en 2018.

Tras un mayo que había marcado un récord histórico para un solo mes, el primer semestre cerró con una verdadera lluvia de dólares: U$S 19.144,9 millones.

Son casi U$S 2.500 millones o 15% más que los U$S 16.659,7 millones del año pasado, que ostentaba el récord vigente.

Como parámetro a tener en cuenta, son también un 65% más que el promedio histórico de los últimos 15 años (2007/2021), que se ubica en U$S 11.500 millones, de acuerdo con las estadísticas de CIARA-CEC.

1° de Julio de 2022