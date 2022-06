La Federación Agraria cuestionó a las autoridades por la falta de medidas para superar la crisis que golpea a los productores. Desde Córdoba reiteraron el pedido de aumentar el corte con biodiésel.

El faltante de gasoil y los sobreprecios para conseguirlo son un problemas al que el Gobierno no responde. La situación pega de lleno en las diferentes cosechas en curso y en el traslado de alimentos como frutas, verduras y lácteos, que derivará en más inflación.

Ante este escenario, la Mesa de Enlace consensuó acciones de protesta para expresar el malestar y rechazar la política agraria oficial: alta presión impositiva, restricciones a las exportaciones y “guerra” a la inflación con medidas fracasadas y de resultados adversos tanto para los productores como los consumidores de alimentos. Además las entidades agrarias buscan dar una señal de unidad tras algunos cimbronazos internos por el tractorazo del pasado 23 de Abril a Plaza de Mayo.

En torno a la cuestión del gasoil, la Federación Agraria Argentina (FAA), una de las entidades del campo, se preguntó en un comunicado: “¿Cuánto tiempo más el Gobierno se va a seguir haciendo el distraído y dándonos la espalda, ante la falta de g asoil que frena el aparato productivo?”

Carlos Achetoni, Presidente de la Federación Agraria Argentina.

La cuestión, irresuelta, enturbia cualquier hipótesis o proyección productiva. “La situación se agrava y compromete no sólo nuestro presente sino nuestro futuro, pues distintas estimaciones (de la Bolsa de Comercio de Rosario o de la Bolsa de Cereales) marcan fuertes bajas en las estimaciones de las cosechas a raíz de este problema”, expresaron los dirigentes que representan a los pequeños y medianos productores.

Por la crisis del gasoil, actualmente está afectada la parte final de la cosecha de soja. Además falta cosechar más del 60% del área sembrada con maíz, y se complica la logística de todo lo relacionado al traslado de la producción a comercio e industrias, lo que impacta en la provisión y podría dar impulso adicional a los precios de los alimentos.

“Día a tras día nos vemos obligados a recorrer estaciones de servicio en busca de combustible para desarrollar nuestras labores. Y, cuando finalmente lo encontramos, quedamos a merced de lo que nos quieran cobrar, porque ahí también el Estado se hace el desentendido, y más allá de los discursos proteccionistas libera al mercado que ponga el precio que quiera por este bien”, agregó el comunicado de Federación Agraria.

Por otro lado, señalaron que el reclamo por el faltante de gasoil “no lo hacemos por ideología o por política. Sin combustible no podemos movernos ni producir. No podemos generar nuestros ingresos para sostener a nuestras familias, ni divisas para el país. Parece que no lo ven, aunque lo tienen bien en cuenta cuando piensan en adónde ir a sacar recursos cuando se les vacían las arcas. Señores, es tiempo de hacer algo porque la crisis por la falta de combustible nos golpea duro. No pueden seguir como si nada pasara. No lo permitiremos”.

“La matriz productiva en peligro "

Durante el fin de semana la dirigencia

de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Regional Córdoba también expresó su preocupación por la crisis del gasoil y pidió a todo el arco político de la provincia a reclamar y proponer a las autoridades nacionales un aumento de manera urgente del porcentaje de corte de combustibles fósiles con biocombustibles, como una de las salidas a la actual problemática.

“El Gobierno Nacional parece ocupado en una agenda de prioridades cada día más alejada y divorciada de los problemas que a diario debe padecer el pueblo argentino”, expresaron los representantes de la producción de Córdoba, y también advirtieron que la problemática complica el desarrollo de las tareas rurales y las actividades imprescindibles para el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana de la Argentina. “El país ya no soporta nuevas restricciones sino que pugna por encontrar el camino de un crecimiento y desarrollo verdaderamente inclusivos”, concluyó el documento titulado “La matriz productiva en problemas”.

En relación al planteo de la producción de Córdoba de aumentar la presencia de los biocombustibles, diputados nacionales del Peronismo Federal presentarán hoy en el ámbito del Congreso de la Nación un proyecto para llevar el corte de biodiésel al 20%, cuando actualmente es del 5%.

Alejandro "Topo" Rodríguez, Diputado Nacional por el Peronismo Federal.

Al respecto, el jefe de la bancada de diputados del Interbloque Federal Alejandro “Topo” Rodríguez recordó que “el año pasado cuando el Frente de Todos intentaba imponer una nueva ley de Biocombustibles, bajando los porcentajes de mezcla de biodiésel y de bioetanol, advertimos públicamente que se trataba de un enorme error. Planteamos que esa nueva ley iría en contra del federalismo productivo, del trabajo, del agregado de valor y del cuidado del ambiente. Un año después, se demuestra que Argentina erró el camino. Es hora de corregir; sin demoras. Urgente”.

El diputado también planteó antes de la sanción de la actual Ley de Biocombustibles, que se agravaría la situación macroeconómica, ya que al bajar la proporción de biocombustibles a mezclar con el gasoil y las naftas, aumentarían las necesidades de importación de combustibles, lo que exigiría mayor uso de dólares para sostener esas compras en el mercado externo. “Advertíamos que Argentina ya importaba 2,5 millones de metros cúbicos de gasoil y 500.000 metros cúbicos de nafta, por lo tanto, era imprudente forzar una mayor importación de combustibles”, concluyó Rodríguez.

Por Juan Martín Melo

Fuente.- https://www.infobae.com

13 de Junio de 2022