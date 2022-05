Por primera vez en 13 meses, la producción de leche tuvo rentabilidad negativa. En promedio, por cada litro que producen, los tambos pierden un peso.

La rentabilidad del tambo promedio cayó en terreno negativo en abril, cortando con una racha de 13 meses en que los establecimientos habían logrado al menos superar sus costos productivos.

Los productores lecheros entraron en rojo luego de que el precio promedio cobrado en abril, de 43,68 pesos (U$S 0,385) no alcanzara para cubrir el costo de producción, estimado en 44,71 pesos (U$S 0,395), de acuerdo con cálculos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA).

En ese marco, quedaron muy lejos de alcanzar una rentabilidad del 5%, que es una cifra mínima para que hacer sustentable el negocio. Para llegar a ese umbral, deberían haber cobrado 51,31 pesos (U$S 0,453).

En otras palabras, por cada litro que producen, los tambos pierden un promedio de 1 peso, y para llegar a la una rentabilidad del 5%, deberían obtener casi 8 pesos más.

“La tasa de rentabilidad promedio cayó en abril 2022 a una tasa del -0,5%, cuando dicha tasa fue del 0,4% para el mes anterior y 0,9% en igual mes del año anterior”, señaló el OCLA.

Costos en alza





El principal problema para los tambos es la fuerte suba de costos: en Enero se dispararon 10% en relación a Marzo, en lo que va del año subieron 31,3%, y con respecto al año pasado se incrementaron 62,1%.

“Estas variaciones indican claramente que los costos de producción tuvieron una aceleración en el primer cuatrimestre del año y sobre todo el último mes por la suba de precios de los concentrados, fertilizantes, agroquímicos y combustibles entre otros”, resumió el OCLA.

El problema es que la suba de costos supera por varios puntos el precio cobrado por los tambos, de acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Lechería.

