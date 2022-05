Si bien el Ministro de Agricultura descartó que el Gobierno avance con un incremento del impuesto y que vaya a enviarse un proyecto al Congreso en ese sentido, en el sector reina la incertidumbre. La opinión de dirigentes y entidades.

Desconcierto e incertidumbre. Son las sensaciones que hay por estas horas en el mundo agropecuario. Ayer,en declaraciones radiales, el presidente Alberto Fernández planteó la necesidad de pedirle al Congreso un aumento de retenciones para combatir la inflación y desacoplar los precios internacionales de los locales.

Pero a las pocas horas, su ministro de Agricultura, Julián Domínguez, dijo que no habrá incremento del impuesto y no se enviará un proyecto de Ley en ese sentido.

Una situación que derivó en un amplio rechazo de los dirigentes y productores, quienes reiteraron que el camino a seguir para bajar la inflación es a través de un ordenamiento de la macroeconomía, y de un aumento de la producción. En ese sentido, el pasado jueves el economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Agustín Tejeda Rodríguez señaló que en el caso que se implementara una baja gradual hasta su eliminación de las retenciones y se dejaran sin efecto las restricciones para exportar, la producción de granos podría aumentar un 40% en 2030 y llegar a los 180 millones de toneladas, y con exportaciones de 147 millones de toneladas.

“El problema interno que tiene el Gobierno derrama sobre todos nosotros” (Pino)

“Causa bronca e indignación escuchar en boca del presidente Alberto Fernández esta propuesta sobre el tema retenciones. Además todo esto nos saca las ganas de seguir produciendo, porque de manera permanente van cambiando el arco de lugar”, comentó a Infobae la máxima autoridad de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. Además, reiteró su rechazo al cobro actual de las retenciones, ya que consideró que eso “es ilegal”, porque venció el pasado 31 de diciembre la facultad que tenía el Gobierno de modificar el impuesto. Por tal motivo, junto a la Sociedad Rural de Jesús María se presentó un recurso de amparo en la justicia federal de Córdoba para que se declare la inconstitucionalidad de las retenciones.

Frente al contexto de declaraciones donde Fernández pidió al Congreso que acompañe un aumento de las retenciones, y a las pocas su ministro dijo todo lo contrario, aseverando que no solamente no habrá incremento del impuesto y no se enviará proyecto al ámbito legislativo, el presidente de la Rural sostuvo: “El problema interno que tiene el Gobierno derrama sobre todos nosotros. Yo no tengo porque dudar de lo que dice el ministro de Agricultura, pero la máxima autoridad de nuestro país aseguró que iba a avanzar con la propuesta vía el Congreso. Y está bien que ahora hablen desde el Gobierno sobre la necesidad de que el Poder Legislativo sea el encargado de definir las retenciones”.

Ricardo Buryaile

En relación al rol del Congreso, el diputado nacional por Formosa por Juntos por el Cambio y presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Ricardo Buryaile, dijo que “en representación de los 126 diputados que integran mi bancada nosotros no vamos a aprobar ningún aumento de retenciones, y estoy seguro que otros bloques se sumarán a lo mismo. Espero también que los gobernadores tengan su peso y que decidan que no se envíe el proyecto al Congreso. Y quizás el Gobierno esté buscando un conflicto para tapar sus propios conflictos, y el caos interno que tiene”.

Más críticas

Otro de los dirigentes del campo que opinó sobre las expresiones del Presidente, fue el titular de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, quien señaló que si la actual coalición de Gobierno avanza con la idea de llevar al Congreso un proyecto para aumentar las retenciones, “daremos la lucha que haya que dar en el Congreso, en las calles, en las rutas y en todos los ámbitos necesarios, porque nos asiste la verdad. Somos los que venimos pagando todos los costos de las malas decisiones políticas”.

“En representación de los 126 diputados que integran mi bancada nosotros no vamos a aprobar ningún aumento de retenciones” (Buryaile)

También reiteró el reclamo para que el campo pueda producir en libertad y sin restricciones, “para vivir en paz con nuestras familias. Queremos desarrollarnos, y con eso que se desarrollen nuestros pueblos. Pero si nos vuelven a querer llevar por delante, peticionaremos ante las autoridades. Nos reuniremos nuevamente con las fuerzas políticas que haga falta. No vamos a permitir que nos quieran atacar”.

Finalmente Achetoni solicitó que el presidente implemente políticas adecuadas, marcar un rumbo cierto, y agregó: “Necesitamos que Alberto Fernández ponga límites en su espacio de gobierno para sacar a nuestro país de esta crisis, y que no se enfoque en ganar enemigos donde no los tiene, ni en demonizarnos a los productores”, manifestó.

Carlos Achetoni

Por otro lado, la dirigencia de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) rechazó “enfáticamente” las declaraciones del mandatario, y en referencia a las mismas advirtieron que existe una equivocación técnica “al pensar que las retenciones desacoplan los precios internacionales, y los hechos lo demuestran. El nivel de retenciones altísimo que tiene la Argentina no ha logrado impedir que los precios de los alimentos sigan subiendo. Lo dijimos varias veces, el problema no son los precios sino la inflación”.

En un comunicado, los representantes de los productores de Buenos Aires y La Pampa también señalaron que el presidente comete un error político al plantear un escenario de mayor presión impositiva: “Ningún argentino la resiste”, agregaron, y por otro lado recomendaron que el actual contexto debe observarse como una oportunidad del país, y para ello se deben promover las condiciones para lograrlo. “Nuestro país es productor del alimento que faltara en el mundo, y puede producir aún mucho más si se la libera el potencial productivo”, concluyó el documento.

