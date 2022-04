La Delegación Santa Fe Sur realizó una fiscalización de forma conjunta con el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. La inspección se llevó a cabo el pasado 6 de Abril en un establecimiento de cría de animales en el sur de la provincia de Santa Fe, en la localidad de Piñero. “Ante la presunción de detección de un caso de explotación laboral, iniciamos el procedimiento habitual, articulando con los organismos correspondientes con la mayor celeridad posible, lo cual nos permite realizar un abordaje efectivo respecto a la fiscalización, la denuncia y el rescate de los trabajadores que se encuentran en estas condiciones”, sostuvo el Delegado de RENATRE en Santa Fe Sur, Andrés Alasia.

Uno de los trabajadores que estaba allí desde hacía un mes, no gozaba de días de descanso, trabajando de lunes a lunes y aún no había percibido la remuneración correspondiente. Respecto a las condiciones habitacionales, exhibían una notable precariedad, además de no contar con los elementos de protección personal correspondientes. La falta de acceso a agua potable y la inexistencia de sanitarios fueron otros de los indicios detectados por los inspectores de los organismos participantes.

Es importante remarcar que se encontraba en el establecimiento la familia de uno de los trabajadores, con tres niños muy pequeños viviendo en esas mismas condiciones.

“La intervención inmediata de los organismos de inspección y de la justicia contribuyen a dar una solución integral a estas situaciones, las cuales deben ser erradicadas definitivamente”. José Voytenco.

La detección de los indicios detallados derivó en la llamada al 145 para realizar la correspondiente denuncia cumplimentando el procedimiento habitual en estos casos. Luego, tomó intervención la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) que derivó la causa a la Fiscalía Federal N° 1 de Rosario, la cual dispuso de manera inmediata el allanamiento y rescate de los trabajadores y sus familias, y convocando al Programa Nacional de Rescate y al Punto Focal de Santa Fe.

Ante cualquier denuncia por malas condiciones de trabajo, trabajo infantil y/o explotación laboral, el RENATRE cuenta con la página www.renatre.org.ar o la línea gratuita 0800-777-7366, donde podrán ser atendidos en forma anónima por profesionales capacitados en la materia.

El RENATRE lleva adelante la fiscalización de las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras rurales con el fin de detectar y erradicar situaciones de explotación, trata y trabajo infantil en todo el país.

Fuente.- https://www.renatre.org.ar

17 de Abril de 2022