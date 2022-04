En Córdoba, hay grupos que están promoviendo un paro total y corte de ruta ante este panorama. Por ahora, la mayoría lo que está haciendo es no cargar ni intentar viajar si no tienen asegurada la provisión. Cada hora que pasa, la crisis por la falta de gasoil en Argentina se agudiza y pone en riesgo uno de los aspectos más importantes para la economía: el ingreso de dólares del campo. El desabastecimiento del combustible que usan camiones y máquinas agrícolas llegó en el peor momento, justo en el inicio de la cosecha de soja y de maíz. Aunque ya hubo otros momentos en la historia reciente argentina con escasez de gasoil, el presidente de la Federación Cordobesa del Transporte Automotor de Cargas (Fecotac), Pablo Trapani, fue claro ante la consulta de Infocampo: “Nunca tuvimos esta situación”. “Es inédito que nos suceda justo en la cosecha, porque la prioridad es que entren los dólares, y para que entren tienen que salir los barcos, y para que salgan los barcos tienen que entrar los camiones al puerto”, enfatizó Trapani.

Vale recordar que los transportistas fueron los primeros que alertaron, a mediados de la semana pasada, sobre la gravedad de la situación del gasoil.



Gasoil “blue”

El diálogo con Trapani fue en el marco de versiones que indican que transportistas de esa provincia, una de las más afectadas por el desabastecimiento del combustible, ya están promoviendo un paro total y corte de ruta para protestar por la situación.

El problema no es solo que no hay combustible, sino que en aquellos lugares donde sí hay, quieren cobrarlo a un precio exorbitante: desde 160 pesos (el valor en estaciones de servicio de bandera ronda los 110), hasta 200 pesos, tal como lo denunció también la Federación Agraria en La Pampa.

“Es lógico que haya este pedido de hacer reclamos, porque los muchachos están todos desesperados. Están todo el año esperando la cosecha gruesa y de repente no hay gasoil, y donde hay se los quieren cobrar a 190 pesos. Pero desde nuestra entidad no promovemos salir a las rutas, porque no nos parece que en este momento sea una solución”, indicó Trapani.

Por el momento, la recomendación es que no carguen granos si no tienen la provisión asegurada tanto para ir hacia el puerto como para regresar. Por ese motivo, hay varias zonas donde ya hay una parálisis total de viajes y hay productores y acopios perdiendo cupos para enviar mercadería al puerto.

