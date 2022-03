La producción de este año se ubicaría en torno a los 19,5 millones de quintales, casi tres millones por debajo del ciclo anterior, de acuerdo con el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Eso derivaría en una suba

del precio de la uva. Según un informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), la producción de la vendimia 2022 alcanzará los 19.449.000 quintales, lo que implica una disminución del 13% respecto de la cosecha 2021, que fue de 22.229.011 quintales. La presente campaña acabaría también por debajo del promedio 2012/2021, que se ubica en 23.262.116 quintales. En el caso específico de Mendoza, se proyectauna disminución del 14% con relación a la producción de 2021. Las causas serían las heladas tardías durante la primera semana de octubre de 2021 y las tormentas de granizo que ocurrieron entre diciembre de 2021 y febrero de este año. En el caso de San Juan, la merma productiva sería del 10%, mientras que en Salta se estima un crecimiento del 14%. Bajo este panorama, se espera que haya un impacto tanto en los stocks como en los precios de la uva y del vino.

Vino a Granel

En este marco, desde el sector del vino a granel manifestaron su preocupación ante el pronóstico bajista que dio a conocer el INV. “Entendemos que el pronóstico de cosecha conllevará a un ajuste de precios en la uva, pero somos conscientes como sector industrial que el mercado no puede pagar grandes aumentos”, explicó el gerente de la Cámara Argentina de Vinos a Granel, Alejandro Ballarini. El año pasado, por ejemplo, la uva malbec actualizó su precio un 100%; es decir, duplicó a la inflación nacional. “Sabemos que el precio venía caído de años anteriores, pero los aumentos abruptos tienen consecuencias negativas en los mercados. Salir a justificar aumentos en dólares ante los compradores extranjeros es imposible por la fuerte competencia de los demás países vitivinícolas”, mencionó Ballarini. Y completó: “El precio de la uva conforma el 67% del costo del vino varietal y el 80% del vino genérico cuándo se trata de graneles, no hay muchas variables de costos que podamos trabajar desde lo interno: un 8% es la energía, otro 8% son los insumos y el resto es mano de obra; estos tres últimos también aumentan a causa de la inflación o bien por los mayores costos logísticos y no se pueden financiar”.

En tanto, lamentó que “hoy en lugar de estar cerrando negocios, estamos especulando porque no sabemos qué precios tendremos en la uva. El peor escenario que se puede llegar a dar es que quedemos con precios del vino a granel por encima de nuestra competencia, perder los espacios comerciales en el exterior que con muchísimo esfuerzo se construyeron durante la pandemia y como consecuencia volver a stockearnos de vino de tal forma que para el próximo año el precio de la uva vuelva a caer y tengamos nuevamente que salir a ganar la confianza y favor de los mercados extranjeros. Es el círculo vicioso que perjudica a todos por igual”. A fin de lograr cierto alivio, la Cámara presentó al Gobierno de Mendoza una solicitud de apoyo para compensar el costo del flete internacional de las exportaciones. “España vende vino genérico a 42 centavos de dólar el litro y tiene acceso fácil a rutas y puertos, Argentina vende por su lado el litro de vino genérico a 50-55 centavos de dólar FCA, más 8 centavos de dólar para llegar a Puerto”, ejemplificó la CAVG.

Por Carla Luna

5 de Marzo de 2022