La Sociedad de Río Cuarto, junto con otras entidades, reclamarán ante los tribunales federales por la ilegalidad de los derechos de exportación. Primer paso de los productores contra los derechos de exportación. En este caso, una decisión cordobesa. La Sociedad Rural de Río Cuarto (Córdoba), junto a otras entidades del campo, decidió acudir a la Justicia Federal en contra del cobro de los derechos de exportación por entender que desde el 1° de Enero de 2022 el impuesto ya no es aplicable por no haberse extendido la Emergencia Económica en el marco del no tratamiento del Presupuesto para este año. “Sin marco legal no es posible cobrar un tributo y es por eso que entendemos que se está cayendo en una ilegalidad por parte del Estado al continuar percibiéndolo”, que antecede la conferencia de prensa que brindarán esta tarde. Bajo el contexto actual reconocen que el Poder Ejecutivo no tiene la potestad de legislar en materia tributaria y, sin la delegación de esa facultad que el Congreso le venía otorgando por la Emergencia Económica, el sustento del cobro de derechos de exportación pereció.

“La presentación ante los tribunales competentes, que se hará en las próximas horas, tiene como finalidad el restablecer un estado de legalidad en la materia, al tiempo que busca dar certezas a los miles de productores que siguen aportando a través de un cobro indebido”, dicen.

Para dar los detalles del caso, esta tarde la Sociedad Rural Argentina, junto con un grupo de sociedades rurales de Córdoba, entre las que se encuentra la de Río Cuarto, darán una conferencia de prensa a las 15,00 horas en Buenos Aires de la que se puede participar de manera virtual.

Fuente.- https://www.infocampo.com.ar

22 de Febrero de 2022