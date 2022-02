Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) informó el domingo que su principal referente en Misiones, el productor ganadero Adrián Luna Vázquez, “ha sido víctima de un nuevo episodio de inseguridad rural al sufrir el ataque en su establecimiento donde le han dañado alambres y robado hacienda”. “La inseguridad rural no da para más. Desde hace tiempo venimos reclamando por la inseguridad y por el bienestar de la gente que vive y trabaja en el campo. En más de una oportunidad, desde la entidad hemos advertido a los funcionarios nacionales, sobre el aumento de la inseguridad en el campo”, resaltó en un comunicado la entidad agropecuaria. La advertencia parece por ahora caer en saco roto. La ex ministro de Seguridad, Sabrina Frederic, armó una comisión especial junto al ex ministro de Agricultura, Luis Basterra, para analizar ,medidas específicas para asegurar condiciones mínimas de seguridad para el sector. En aquella oportunidad, estaban de moda los ataques o roturas de silobolsas. Hoy abundan los casos de abigeato y robo de ganado, como el sufrido por Luna Vázquez, especialmente en las provincias del norte del país.

“Desde CRA sostenemos posiciones públicas y lo hacemos desde lo más profundo de nuestras convicciones y con las razones que lo avalan. Queremos vivir en democracia y expresarnos con libertad, sin aprietes, sin violencia y con justicia, hoy la víctima es Adrián Luna Vázquez, si el gobierno no actúa, mañana seremos todos”, indicó el comunicado de los ruralistas con voz grave.

14 de Febrero de 2022