La CEEA visitó la provincia de Corrientes, donde por los incendios, se ven afectadas las producciones forestal, ganadera, tabaco, agricultura, yerbatera, citrícola, algodonera, bananera, etc. La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA), más conocida como la Mesa de Enlace del campo argentino visitó la provincia de Corrientes donde se reunió con productores afectados por los incendios que azotan a la región desde principio de año. Según un relevamiento realizado por las entidades se determinó que las afectaciones totales por incendios en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa, llegan a las 500 mil hectáreas. Sin embargo, cabe destacar que la situación de Corrientes es la más alarmante de todas, dado que según los datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ya son más de 380.000 hectáreas las que fueron arrasadas por el fuego. Los referentes de la Mesa remarcaron que “las alteraciones producidas por el cambio climático no son un fenómeno eventual, por lo que se sabe que no alcanza con las declaraciones de emergencia“.

Por ello, los ruralistas reclamaron a las autoridades provinciales y nacionales que “pongan a disposición de los productores herramientas modernas para combatir estos flagelos y un eficiente apoyo financiero e impositivo para recuperar el capital de trabajo que permita reencauzar la actividad productiva”.

Desde la Mesa de Enlace indicaron además que las producciones afectadas por los incendios son forestal, ganadera, tabaco, agricultura, yerbatera, citrícola, algodonera, bananera, etc. Y aclararon que a este número “hay que sumarle las cuantiosas pérdidas por la sequía y daños irreparables que hoy no se pueden calcular“. El relevamiento de los productores correntinos ya señala que las pérdidas ascienden a “25 mil millones de pesos”. Según el último relevamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, dependiente del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, son cinco los incendios que se encuentran “activos” en Corrientes (Concepción III, San Miguel, Curuzú Cuatiá, Ituzaingó y Santo Tomé) y hay dos “contenidos” (Concepción II y Mercedes). Resulta cuanto menos curioso que, según los cálculos del ministerio, la superficie estimada afectada por incendios entre el 01/01/2022 y el 27/01/2022 en la provincia de Corrientes era de 2 hectáreas. Si estos datos de la cartera de Ambiente son correctos, y teniendo en cuenta el relevamiento del INTA, quiere decir que en menos de 15 días se prendieron fuego 378.000 hectáreas.

Por Facundo Mesquida - Periodista

Fuente.- https://www.infocampo.com.ar

12 de Febrero de 2022