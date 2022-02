En Enero, el valor medio de la tonelada de carne exportada de Paraguay se posicionó en US$ 5.220, una valorización del 19,7% en comparación a los US$ 4.360 registrados en el mismo mes del año pasado, según datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Aunque el volumen de carne colocada al mundo bajó 1,4% con 21.073 toneladas, la facturación creció 18,2% con ingresos por 110 millones de dólares. De los 25 mercados negociados, el 80,6% de la carne se concentró en los principales cinco destinos: Chile, Rusia, Taiwán, Israel y Brasil. Los cinco países pagaron más por el producto paraguayo. Al mercado chileno se exportaron 7.566 toneladas a un precio promedio de US$ 5.447 por tonelada, una valorización del 19,7%. Rusia llevó 4.398 toneladas a US$ 3.697 (+ 5%), Taiwán 2.884 toneladas a US$ 5.560 (+ 13,1%), Israel 2.453 toneladas a US$ 6.149 (+ 7,1%) y Brasil 2.148 toneladas a US$ 5.756 (+ 33,3%).

Fuente.- https://sembrandonoticias.com

5 de Febrero de 2022