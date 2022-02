En 2021, mostró un balance cambiario neto de U$S 42.000 millones. Solo la minería y la informática tienen también superávit. El resto de los sectores significaron un “rojo” de U$S 43.000 millones. Las cadenas agroindustriales generaron en 2021 un total de U$S 42.012 millones de dólares netos; es decir, restando las importaciones de las exportaciones realizadas. Así lo señaló el economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), David Miazzo, con datos extraídos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Por detrás del agro, que representa el 93% de las divisas netas, solo la minería (con U$S 2.658 millones, 6%) y la informática (U$S 732 millones, un 2%) tienen también superávit cambiario.

MIRÁ Año récord: el agro liquidó U$S 12.500 millones más que en 2020

Sangría de dólares

El resto de los sectores, en tanto, son todos deficitarios; es decir, se llevan más dólares para traer productos del exterior, que los que generan por exportaciones.

Estos rubros son: textil, turismo y transporte, energía, automotriz, resto de industria, comercio, maquinaria, química y el resto.

MIRÁ Cuántos dólares de exportaciones se perderán por la sequía

En total, en 2021 tuvieron un “rojo” de U$S 43.000 millones. En otras palabras, con las divisas genuinas generadas por el campo, se pagan casi todas las importaciones que necesitan los sectores deficitarios.

Fuente.- https://www.infocampo.com.ar

5 de Febrero de 2022