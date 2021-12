Así lo afirman especialistas del GEA/BCR. Aunque lo que sigue para los próximos 15 días en materia de precipitaciones no es alentador, las nuevas proyecciones indican que el fenómeno climático puede empezar a debilitarse, con lo cual las lluvias de febrero para Argentina serían más generosas de lo que se estaba previendo. “Es posible que con el correr de enero 2022 la influencia de La Niña comience a debilitarse”, afirma Alfredo Elorriaga, especialista consultor del GEA. Subrayó además que arrancar el verano con una menor actividad de las precipitaciones tampoco significa que todo el período se mantendrá totalmente deficitario. “Esto ya lo hemos comprobado al transitar una primavera que fue más generosa que lo previsto, considerando la presencia de dos fenómenos Niña consecutivos. Basados en el comportamiento de las lluvias en los últimos tres meses y en la dinámica de los fenómenos de escala planetaria, es posible que con el correr de enero 2022 la influencia del forzante del Pacifico comience a debilitarse. Esto permitiría un régimen de lluvias, quizás no demasiado generoso, pero adecuado para los requerimientos de los cultivos en su etapa de definición”, explicó el consultor. Por su parte, el Dr. Aiello, agroclimatólogo de la BCR, con respecto a lo que se espera para esta semana precisó: “Las actuales previsiones para Argentina indican lluvias de 5 a 15 mm para la mayoría de sus zonas productivas, cuando hay requerimientos urgentes para que los maíces no pierden potencial de rinde”.

Fuente.- https://www.todoagro.com.ar

24 de Diciembre de 2021