Continúan los ataques generalizados de esta plaga en amplias regiones productoras de soja. Las capturas de adultos de esta especie en trampas de luz, también vienen reflejando actividad de la plaga. A nivel campo, se pueden observar larvas en soja en distintos estados. Cómo se mencionaba en el informe anterior publicado por Infobicho, la Oruga bolillera provoca daños de importancia comprometiendo el stand de plantas de no ser controlada a tiempo en etapas tempranas de desarrollo del cultivo de soja, mientras que en etapas más avanzadas puede llegar a consumir vainas. Umbral de daño: 1 oruga por metro lineal en etapas tempranas. Son intensos los ataques de Megascelis sp en cabeceras y borduras de soja de primera y segunda en toda la región. Sugerimos monitorear con atención estos sectores, ya que de no ser detenida a tiempo, podría originar pérdidas de plantas. No se presentan mayores dificultades para su control.

Oruga Cogollera en Maíz (Spodoptera Frugiperda)

Se tiene conocimiento de ataques de esta plaga en otras regiones. Cómo esta plaga avanza desde el Norte hacia el Sur de nuestro País, también podrían registrarse daños en nuestra zona, sobre todo en maíces tardíos o de segunda. Según indicó la publicación de esta semana, es de vital importancia realizar monitoreos en maíz en esta época del año, teniendo en cuenta que Spodoptera frugiperda se identifica fácilmente por tener en la cabeza una Y invertida que la diferencia del resto de las especies y por ubicarse dentro del cogollo de la planta donde se alimenta. No es una plaga de fácil control, aunque ahora se cuenta con insecticidas de buena performance para combatirla y también con híbridos de maíz resistentes o tolerantes a la plaga.

Fuente.- https://www.todoagro.com.ar

16 de Diciembre de 2021