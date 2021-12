“Tenemos que tener un mensaje en común como economía regional para ser fuerte ante las solicitudes que tenemos que hacer al Gobierno Nacional, esta región es la que provee yerba mate a toda la república Argentina y al mundo, si no nos unimos para hacer los reclamos en beneficio del sector creo que ya estamos equivocando el camino, creo que tenemos que aunar criterios y trabajar juntos por el equilibrio de todo el sector, esta es a función del INYM.” Así se refería la Directora de Industria de la provincia de Corrientes y Directora Suplente en el Instituto Nacional de la Yerba mate (INYM) por esa Provincia, Dra. Mariel Gabur en una entrevista realizada en el programa “Blanco sobre Negro” por Límite Informativo 99.1 Apóstoles con la conducción del periodista, Ricardo Alvez.

La Directora de Industria recordó cómo fue el momento de redacción de la Resolución 170



“La Resolución 170 sale cuando el INYM no tenía realizado ningún relevamiento de la cantidad de hectáreas que estaban plantadas ni la producción de hoja verde que teníamos en ese momento, no había ningún relevamiento, nosotros estamos recién terminando el relevamiento al 30 de noviembre, todavía no tenemos datos ciertos en el instituto, la Resolución sale tratando de limitar a grandes actores que podrían desequilibrar la producción de yerba mate y sale un día en que el Director por la provincia de Corrientes el Sr. Esteban Fridelmeier, llega al INYM y se entera del tema cuando la Resolución ya estaba redactada, es decir ante la falta de elementos convincentes en el que el pudiera fundamentar su decisión por si o por no, y al no tener esos datos el decide no acompañar porque ni siquiera pudo consultar en ese momento por la rapidez que sale dicha Resolución, el pide un cuarto intermedio y no se le da, negándole la posibilidad de consultar con el Gobierno de Corrientes y por supuesto que nuestro gobierno acompaño la decisión de nuestro Director que bien lo hizo, porque no tenían datos para tomar una decisión de este tipo. No hubo posibilidad de debate ni de acercar otro tipo de propuesta.”

Situación actual



Consultada por la situación actual señaló: “…la situación actual para cualquier productor hoy es según la Resolución 170, la cual está vigente es que se puede plantar hasta 5 (cinco) hectáreas por productos más el 2% de la cantidad de hectáreas que posea el productor.

Reclamos judiciales



“Los reclamos judiciales son atendidos por los Jueces competentes en la materia, es decir la provincia de Corrientes en ese aspecto no puede opinar, porque es un poder independiente va a respetar las decisiones judiciales que tomen los jueces, en el caso de la resolución que ha tomado el juez de Paso de los Libre el cual es competente, lo que si entendemos es que si alguien quiere plantar yerba en la provincia de Corrientes el gobierno va a acompañar, pues nosotros (corrientes) no tenemos producción primaria para abastecer a la molinería correntina, así que esta forma estriamos en condiciones de plantar más yerba”, comentó

Luego agregó, “con respecto a las declaraciones del Gobernador de Misiones quien señaló, “nuestra cadena productiva no es la misma que la de Corrientes, porque los tareferos están acá en Misiones, la yerba está acá en Misiones y los medianos y pequeños productores están acá en Misiones”, dijo “nosotros tenemos productores, tenemos tareferos en nuestra provincia por su puesto que en menor cantidad porque solo contamos con una pequeña zona de suelo rojo, es por eso la diferencia teniendo en cuenta la cantidad de hectáreas que se puedan plantar en cada una de las provincias, pero nosotros tenemos productores pequeños, productores medianos y también tenemos muchísimos tareferos, algunos de ellos trabajan en la provincia de Misiones y también productores correntinos que venden la hoja verde a secaderos y molinos de la provincia de Misiones y viceversa, lo que hay que entender es que la yerba mate tiene una región y es así como históricamente nos hemos manejado nunca hubo una cuestión de provincialidad, nosotros no tenemos ánimo de generar ningún tipo de disputa con la provincia de Misiones por esta cuestión, al contrario creemos que tenemos que tener un mensaje en común como economía regional para ser fuerte ante las solicitudes que tenemos que hacer al gobierno nacional, esta región es la que provee yerba mate a toda la república Argentina y al mundo, si no nos unimos para hacer los reclamos en beneficio del sector creo que ya estamos equivocando el camino, creo que tenemos que aunar criterios y trabajar juntos por el equilibrio de todo el sector, esta es a función del INYM”, concluyó la Dra. Gabur.

5 de Diciembre de 2021

Fuente.- http://reportedigital.medios.com.ar/