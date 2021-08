El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) reitera a todos los secaderos de la zona productora que dispone de financiamiento para la adquisición de implementos y equipamiento. A continuación se detallan los programas y los montos correspondientes que cubre el INYM. Plan de Tecnificación del Proceso de Secado. Se entregarán hasta tres quemadores. El INYM cubre un monto final de 307.000 pesos por quemador. La proforma debe estar a nombre del INYM y el monto no debe superar lo anteriormente expuesto.

Programa de Playas Móviles.

Monto final de 489.000 pesos por playa. La proforma debe estar a nombre del INYM y el monto no debe superar lo anteriormente expuesto.

Programa de Pulsadores de Bolsas.

El solicitante no deberá superar los 4.000.000 de kilogramos de hoja verde de ingresos anuales y no posean pulsadores de bolsas. La proforma debe estar a nombre del INYM y el monto no debe superar la suma de 121.300 pesos por pulsador.

Programa de Provisión de Zarandas y Balanzas digitales para el Análisis Físico de Yerba Mate Canchada en Secaderos.

El secadero no debe superar los 4.000.000 de kilogramos de hoja verde de ingresos anuales. En este caso el INYM entrega los implementos, por lo cual no requiere proforma.

Programa de Cintas Transportadoras de Bolsas de Yerba Mate.

En este caso también los solicitantes no deberán superar los 4.000.000 de kilogramos de hoja verde de ingresos anuales, además de no contar con cintas de traslado instaladas. La proforma debe estar a nombre del INYM y el monto no debe superar el monto de $283.000 como precio final de la cinta transportadora.

Programa para la instalación de tubos zapecadores de acero inoxidable para secaderos de yerba mate.

El INYM reconoce un monto el equivalente al 25% del presupuesto presentado, con un tope máximo de 1.000.000 de pesos. La factura debe estar a nombre del operador con el detalle de los insumos adquiridos.

Programa de optimización de la energía en secaderos (manta aislante para tubos rotatorios).

El INYM dispone de hasta $66.000 como monto máximo a reconocer como aporte por operador y por tubo recubierto con aislante, pudiendo alcanzar a dos (2) tubos por cada planta en la que el operador secador desarrolle sus actividades.

La factura o presupuesto, deberá ser de una empresa con domicilio real en la zona productora de yerba mate.

Los interesados pueden acceder a más información y a los formularios de solicitud ingresando al siguiente link: https://inym.org.ar/beneficios.html .

También pueden comunicarse telefónicamente al (0376) 4425273, interno 115, de lunes a viernes de 7,00 a 14,00 horas o enviar un correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Gentileza.- Raúl Romero

Coordinador de Prensa

Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)

Foto.- Ilustrativa

25 de Agosto de 2021