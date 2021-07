La Delegación del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) en Misiones recuerda a todos los trabajadores y trabajadoras rurales, productores y empleadores que continúan abiertos los centros de vacunación contra el COVID-19 en toda la provincia de Misiones. “Desde el Registro insistimos para que los trabajadores rurales se acerquen al vacunatorio más cercano a su domicilio para vacunarse, para lo cual deben llevar DNI y ser mayores de 18 años”, recordó la Delegada del RENATRE en Misiones, Dra. Wilma Andino. En los centros de vacunación se vacunará la primera dosis para quienes no tengan ninguna vacuna y se dará la segunda dosis para aquellas personas que ya cuenten con la primera, siempre que los días entre vacunas se lo permita. En dichos centros se vacunará también a personas que no sean del sector rural.} “Desde la Delegación ofrecimos la información con la que contamos como la cantidad de trabajadores rurales por Municipio. Con esto buscamos llegar a toda la población rural que por cuestiones de distancias o limitaciones de acceso a la tecnología no ha podido inscribirse”, finalizó Andino.

Los puntos seleccionados para este operativo de vacunación son, para lo que es el Norte de la provincia: el Polideportivo de El Dorado, el Polideportivo de Pto. Piray, la Casa de la Historia y la Cultura en Montecarlo, el Polideportivo de Wanda, el Salón Cultural de Libertad, el Hospital de Esperanza, el centro de convenciones del Hotel Amerian en Pto. Iguazú. En la zona centro: el Hospital de Jardín América, el Hospital de Candelaria, el Hospital de Capioví, el Hospital de Pto. Rico y el Hospital de Roca.

En la zona de la Capital, hay ocho centros de vacunación en Posadas, el Polideportivo Provincial Finito Gehrmann, El Instituto de Medicina Física y Rehabilitación, la Casa de la Historia, la Cultura del Bicentenario, CAPS San Isidro, CAPS 23, CAPS 33 y Hospital Itaembé Guazú, y en Garupá, el CAPS Barrio Don Santiago y CAPS 10. En la zona Sur: el Hospital Bonpland, el Hospital de San Javier, el salón Expo Yerba de Apóstoles, el Hospital de San José, el Hospital Cerro Azul, el Hospital Concepción de la Sierra.

En la zona del Noreste: el CAPS de Pozo Azul, la Zona sanitaria de San Pedro, Hospital de San Antonio, el CIC de Andresito, el Hospital de Bernardo de Irigoyen, el Polideportivo de San Vicente y la Biblioteca Popular de El Soberbio. Por último, para zona Centro Uruguay: el CIC de 25 de Mayo, el Hospital de Aurora, el Hospital de Alba Posse, el Polideportivo Iam Barney de Oberá, el Hospital de Panambí, el Hospital de Campo Viera, el Hospital de Aristóbulo del Valle, el Hospital de Campo Grande y el Hospital de 2 de Mayo.

El Registro está efectuando una campaña de comunicación específica para los trabajadores rurales y empleadores, destacando la importancia de la vacunación, con información relativa a la inscripción en los distintos planes de cada provincia (www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna).

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores impulsa acciones que protejan el trabajo y la producción rural.

Gentileza.- Prensa RENATRE

20 de Julio de 2021