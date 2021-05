Es conocido que en nuestra zona, los campos naturales y pasturas mega térmicas nos cubren (bien manejados) parte de primavera, verano y parte de otoño con una buena a muy buena producción de pasto, salvo alguna contingencia climática (como paso en parte verano pasado por la sequía) , pero también es bien conocido el mínimo o nulo crecimiento de los mismos en el invierno y entrada a primavera. Para tener una oferta alimenticia en invierno y entrada a primavera, hay varias alternativas, como el diferimiento para invierno con clausura de otoño de campos naturales y pasturas, ensilajes, rollos, sorgos diferidos y distintas estrategias de suplementación, y también están los verdeos de invierno, básicamente avena Strigosa y/o Rye Grass anual, sobre los cuales comentaremos en este artículo. Ambas se adaptan bien en la zona , en ensayos de campo en chacras de productores hemos obtenido , en siembra temprana (marzo-abril) ,con buena humedad en su ciclo y buen manejo, producciones de materia seca que estuvieron en los 4.000 kgs., materia seca/ha, y cuando se sembraba más tarde y el invierno venia más “corto en humedad disponible en el suelo” ,las producciones de materia seca estaban en 2000 kg materia seca/ha, acá ya vemos que si bien son los verdeos cultivos adaptados al invierno, también necesitan de manejo y condiciones ambientales adecuadas para expresar su potencial productivo.

El otro aspecto a destacar es su muy buena calidad forrajera, análisis de laboratorio que hemos realizado en la zona, nos dieron (previo al 1º pastoreo) :



• Proteína bruta: 22-25 %



• Energía: 2.3-2.5 Mcal de Em / Kg., de materia seca



• Digestibilidad: 65-70 %

A continuación, un breve resumen de algunos aspectos básicos para lograr (clima mediante) las mayores producciones de materia seca. - 1 - Elección del lote: ideal que no sea bajo o encharcable, buen drenaje, mediana a buena fertilidad.- 2 - Preparación del suelo: hacerla anticipada a la siembra, favorecemos fertilidad (a partir de nutrientes que están en la materia orgánica) y control de malezas, por lo menos 45 días antes de la siembra, no pulverizar el suelo con laboreos, no hace falta para tener buena implantación con la densidad y profundidad de siembra adecuadas (esta ultima 3-5 cm).- 3 - Fecha de siembra: Marzo/Abril es lo ideal, luego se puede, pero “sacrificando producción de materia seca “, o también pensando en el “encadenamiento” de verdeos que veremos más adelante en este articulo.- 4- Densidad de siembra: acá no quedarse cortos, en avena Strigosa 50-60 kg/ha y en Rye Grass 20 kg/ha, siempre comprar semilla de calidad (pureza y poder germinativo).- 5- Fertilización: en la zona tenemos deficiencias de fosforo y en algunos casos de nitrógeno, las evaluaciones que realizamos en la zona, nos dieron las mayores producciones de materia seca (4000 kgs/ha avena Strigosa y 3000 kgs /ha en Rye Grass) , poniendo 100 kg/ha de fosfato diamonico a la siembra o pre siembra incorporado y entre 50-100 kg urea/ha en post emergencia del cultivo ,la nitrogenada se `puede 50% macollaje y 50 % luego de primer pastoreo en el rebrote.

- 6 - Manejo: es vital en los verdeos de invierno para tener mayor producción de materia seca, trabajarlo en pastoreo rotativo (piquetes con eléctrico), manejar los momentos de entrada y salida a pastoreo (por ejemplo, a 30 cm altura con verdeo con mucha hoja y dejar 8-10 cm de remanente para rebrote), así tenemos mejor ritmo de rebrotes, más pastoreos y más producción. No pastorear días de lluvia, por otro lado, se puede hacer pastoreo por horas, 3-4 hs., de verdeo (luego de levantado el rocio) y luego van a potreros diferidos de campo natural o pasturas.- 7 - Categoría de hacienda: son ideales para la categoría de recría, donde le damos un forraje de volumen y calidad a una categoría de alta eficiencia de conversión, pero también podemos usar con novillos y otros, según necesidades y planteo productivo.- 8 - Encadenamiento: es una estrategia, para buscar tener forraje de los verdeos en invierno y salida invierno-entrada a la primavera, acá podemos sembrar parte de la avena en Marzo y otra parte en Abril, o en la misma fecha sembrar avena y en otro lote Rye Grass, la avena aprovecho en invierno y el Rye Grass, que es más tardío, lo aprovecho en salida invierno/entrada a primavera.- 9 - Suplementación: se puede realizar, pero será según objetivos e intensidad que el productor le quiera dar al sistema de producción, en líneas generales la suplementación puede ser con concentrados energéticos (maíz, por ejemplo), pero sugiero consultarlo siempre a su técnico de confianza.

En relación a sales minerales deben siempre estar presentes en sus saleros. Lo citado en este artículo es un breve resumen de algunas pautas básicas de un tema que obviamente es más amplio ,quizá la recomendación para el productor ganadero de la zona , es conocer que los verdeos de invierno son una alternativa de invierno/entrada primavera (etapa crítica en la disponibilidad y calidad de campos naturales y pasturas) , cuya adopción e implementación, dependerá del objetivo , sistema de producción y posibilidades de cada caso en particular , para lo cual es siempre bueno que acuda a su técnico de confianza para analizar la incorporación de los verdeos de invierno.

Por el Ing. Agr. Alejandro Ramón Maciel - Asesor Privado

30 de Mayo de 2021