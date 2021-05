El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), recomienda a los trabajadores rurales beneficiarios de la Prestación por Desempleo que soliciten cobrar por CBU, ya que así podrán acceder al beneficio que les corresponde por ley, de acuerdo a sus períodos trabajados, sin necesidad de presentarse cada mes en la ventanilla de entidad bancaria que les corresponda. “Para colaborar con los trabajadores rurales, el RENATRE pondrá todos sus esfuerzo para que las prestaciones lleguen a los beneficiarios que están atravesando una situación delicada. Se hace un seguimiento telefónico y se ponen a todas las Bocas de Entrega y Recepción (BER) a disposición, y se incorporó una línea de WhatsApp (+54 911 2279-0400) a la cual se le puede consultar sobre el estado de su prestación y la fecha de cobro las 24 horas del día, para saber si tiene cuotas para cobrar y en qué fecha acercarse al banco”, afirmó el Presidente del RENATRE, José Voytenco.

La transferencia por CBU le evita al beneficiario las conglomeraciones en el marco de la pandemia, además de ser un método de cobro más cómodo y rápido. A su vez, el RENATRE informa que el cobro por ventanilla cesará en los próximos meses, salvo en los casos excepcionales que lo requieran, quedando como único método de cobro la transferencia bancaria.

El trabajador que se encuentre cobrando por ventanilla puede cambiar a cobrar por CBU presentando una nota firmada por él, en la que solicita el cambio de modalidad de cobro, en la Delegación que le corresponda. En ella se debe especificar el número de CBU de la cuenta, de la que debe ser titular, acompañado de constancia del banco.

“Recordamos a todos los trabajadores rurales beneficiarios de la prestación por desempleo que en estos tiempos de pandemia es muy conveniente cobrar su fondo por CBU. Quien no tenga cuenta bancaria, la puede tramitar en cualquier banco; es una cuenta gratuita tan solo con su DNI, llamada Cuenta Gratuita Universal. Esto le facilitará una tarjeta de débito para retirar los pagos desde cualquier cajero automático o disponer del monto de su prestación por homebanking, sin la necesidad de trasladarse a una sucursal”, explicó el Director del RENATRE, Marcos Williams. Cabe destacar que si por alguna razón el beneficiario no cobró su prestación correspondiente por ventanilla, la cuota se pasa para el período siguiente y estará disponible en las fechas que indique el Registro. “Observamos que algunos beneficiarios no están yendo a cobrar la Prestación, por este motivo el Cuerpo Directivo junto a los Delegados provinciales, impulsaron un seguimiento personalizado a cada una de las prestaciones, informando de los resultados mensualmente con el objetivo de que el trabajador efectivamente reciba su beneficio, y esté al tanto de sus cuotas, monto y fechas a cobrar”, informó el Gerente del Seguro Social Rural del RENATRE, Alberto Brondo. Para todos los beneficiarios de la Prestación por Desempleo, se les recuerda que además de la prestación económica, el beneficio comprende prestaciones médico asistenciales y las asignaciones familiares a cargo de ANSES. Asimismo, el período durante el cual se percibió la prestación se computará como tiempo efectivo a los fines previsionales. El RENATRE lanzó en Marzo pasado una aplicación para teléfonos celulares que se puede descargar desde Google Play Store, y desde la cual los trabajadores y trabajadoras rurales podrán gestionar íntegramente la solicitud de Prestación por Desempleo. También se puede solicitar la prestación de forma presencial acercándose a las sedes y las BER de cada Delegación. Para más información se puede llamar, en el horario de atención de lunes a viernes, de 9,00 a 17,00 horas, de forma gratuita al 0800-777-7366, ingresar al sitio web www.renatre.org.ar o contactar a la Delegación del RENATRE que le corresponda. El RENATRE continúa actualizando sus prestaciones y modernizando el acceso a las mismas, implementando acciones y políticas concretas en favor de la protección integral de los trabajadores rurales.

Gentileza.- Prensa RENATRE

28 de Mayo de 2021