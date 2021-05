Especialistas afirman que hay 60% de suelo ocioso en invierno donde la arveja podría ocupar una importante superficie. Destacan que en rotación con maíz se obtiene hasta 25% más de rendimiento que sobre trigo, y que en su rotación con soja también los números son positivos. También destacan al cultivo como “excelente complemento de dietas en bovinos y porcinos”. Si bien el área de arveja en Argentina creció en el último año, las exportaciones rondan las 60-75 mil tn, volumen muy disociado de una demanda mundial que crece a tasas de 400-600 mil tn/año. En el marco del ciclo de entrevistas que Aapresid prepara cada mes en materia de agenda de información, las legumbres de invierno fueron el eje en estos últimos días por parte de la entidad. En este contexto, Gabriel Priteo (INTA), destacó que “con un 60% de suelo ocioso en invierno, el cultivo tiene mucho para aportar”. Pero uno de los pendientes para dar el salto es la genética: más del 80% se siembra con arveja verde cuando el mercado más grande es el de amarilla. “El abanico de variedades es escueto y antiguo, en gran parte por la falta de una Ley de semillas que aliente el ingreso de nuevos materiales”, precisó.

El profesional explicó que la falta de pureza genética nos resta confiabilidad como país proveedor de una industria que busca materia prima uniforme: ”el intercambio de semillas está desregulado y esto se paga a la hora de vender”, destacó. Otro de los cuellos de botella es su susceptibilidad a enfermedades, siendo desaconsejable volver con arveja a un mismo lote antes de los 2-3 años.

Como puntos fuertes, es un buen competidor contra malezas y un potenciador de la performance del cultivo de verano: “La arveja se cosecha antes y consume menos agua que el trigo. Un maíz sobre trigo rinde un 20-25 % menos que sobre arveja. Además deja un mejor balance de N”, agregó Prieto.

A la hora de hacer cuentas, Prieto recomienda considerar la rotación y no el cultivo: “En los últimos años de lluvias escasas, los márgenes arveja/maíz y arveja/soja fueron abismalmente mayores que los de trigo/maíz y trigo/soja, que en muchas regiones fueron nulos”.

Su uso para corte de harinas de trigo aumenta el valor proteico de harinas para panificación. Es una harina apta para celíacos, que no requiere solventes en el proceso de extracción y es no OGM, todos atributos valorados por la industria. Además, la arveja de menor calidad es un excelente complemento de dietas en bovinos y porcinos: “Reemplazos del 30% de la dieta bovina con grano entero de arveja permiten mejores aumentos de peso vs. grano entero de soja”, explica el profesional del INTA.

Jorge Staffolani pertenece a Uranga Trading, firma socia de Aapresid del sur santafecino que apuesta a esta legumbre. Como claves de éxito, destaca estar atentos a la elección de herbicidas en antecesores para evitar fitotoxicidad y al correcto tratamiento de semillas con fungicidas e inoculantes, recomendando duplicar dosis en lotes sin cultura arvejera. “El buen secado a cosecha es clave para un mercado que no permite trazas de glifo”, remarcó.

