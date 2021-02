“El precio se ha podido ajustar, aunque no todo lo que necesitamos. En Enero subimos un 5-7%, y en lo que va de Febrero un 8%, pero la idea es ajustar un 10% más por lo menos para entrar en equilibrio”, apuntó un industrial PyME de la Cuenca Villa María (Córdoba). Agregó que “hoy no tengo stock, no hay nada de quesos, y si bien el mercado interno está débil, la exportación sigue tirando muy bien y se lleva todo con el sistema de vasos comunicantes”, refiriéndose a la deriva de leche de PyMEs que venden o secan leche. La única amenaza en el horizonte es el freno a las compras por parte de Brasil, el principal importador de lácteos argentinos. Pero dado los bajos stocks y la recuperación en parte del canal HORECA, los industriales – casi sin excepciones - señalan que hay que aumentar fuerte el precio de los quesos en puerta de fábrica para recuperar los márgenes perdidos, y para poder pagar mejor la materia prima.

11 de Febrero de 2021