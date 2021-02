Luego de que Cecilia Todesca declarara que no se descarta una suba de retenciones para "desacoplar" precios, entidades salieron a responder. El debate por el precio de los alimentos gana cada vez más terreno en la opinión pública, y las últimas declaraciones de Cecilia Todesca generaron fuertes críticas del sector agropecuario, tal como sucedió días atrás con los dichos de Fernanda Vallejos. “No se descarta una suba de retenciones. No tenemos tantas herramientas y tenemos que usar todo lo que tengamos”, dijo la vicejefa de Gabinete este jueves, y remarcó que “la solución no puede ser que los precios de los alimentos se disparen por la suba del precio internacional y que todos nos quedemos mirando”. En línea con el “desacople” de precios del que vienen hablando distintos funcionarios nacionales, Todesca explicó que las retenciones “son una herramienta técnica que permite desacoplar el precio nacional del internacional, para garantizar una oferta de alimentos a un precio razonable para los ingresos de las familias”.



La respuesta del agro

“Los precios de los alimentos no aumentan por el incremento de precios internacionales, sino por el aumento del costo argentino y la alta carga impositiva que estos conllevan”, disparó CARBAP.

Para la entidad que nuclea a productores agropecuarios de Buenos Aires y La Pampa, la propuesta es un retorno a “ideas fracasadas” con el objetivo de “sostener la inflación del 29% incorporada en el presupuesto nacional”.

“Pensar que solo controlando las materias primas pueden morigerar los precios finales en góndola muestra un grave error conceptual”, lanzó, y subrayó que se debe “analizar toda la cadena, y principalmente el componente tributario”.

