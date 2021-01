A través de una conferencia de prensa, las tres entidades que habían adherido informaron el levantamiento de la medida de fuerza. La Mesa de Enlace realizó una conferencia de prensa en las puertas de las instalaciones de la Sociedad Rural Argentina, donde Carlos Achetoni (FAA), Jorge Chemes (CRA) y Daniel Pelegrina (SRA) confirmaron que finalizó el cese de comercialización de granos. Según indicó Chemes, el acatamiento a la medida de fuerza de los productores fue del 60%. “Siempre vamos a estar atentos y controlando las medidas del gobierno. Si hay algo que va en contra del campo y en perjuicio del productor, buscaremos la solución al problema a través del diálogo o con un nuevo cese de comercialización”, expresó. Al respecto, Pelegrina afirmó que la reapertura de las exportaciones de maíz por parte del Gobierno Nacional “es una reacción al paro del campo”, porque “el Consejo Agroindustrial no resolvió nada y desconocemos qué negociaron”.

“Nosotros no participamos de este arreglo que se ha hecho, no creemos en el desacople de los precios internacionales y no sabemos qué es ese fideicomiso que quieren armar”, agregó, y completó: “Vemos que el ministro (por Basterra) nos chicanea con algunas cuestiones, así que pediremos una audiencia con el Presidente Alberto Fernández”.

Consultado sobre si la decisión de levantar el paro fue consensuada con los productores autoconvocados, Achetoni afirmó que “no hay necesidad porque no nos marca la cancha nadie”.

Por último, el federado afirmó que “con Coninagro queda muy bien la relación porque coincidimos en el análisis del problema, solamente no coincidían con la medida de fuerza. Esto marca que cada entidad tiene absoluta independencia”.

Por Facundo Mesquida - Periodista

Fuente.- https://www.infocampo.com.ar

13 de Enero de 2021