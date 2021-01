Tras un debate extenso este martes, finalmente la Mesa de Enlace decidió ir al cese de comercialización pero sin una de las entidades. Como había anticipado Infocampo este lunes, la Mesa de Enlace decidió hacer un cese de comercialización como forma de protesta contra la medida del Gobierno Nacional de prohibir las exportaciones de maíz hasta Marzo de este año, momento en el que comienza la cosecha del cereal de la nueva campaña. En una gran interna, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias llamará al paro de sus socios, pero el dato saliente es que CONINAGRO no se adhiere a la medida propuesta por las otras entidades, Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas y Federación Agraria Argentina (FAA). Así como sucedió en Marzo de 2020 cuando tres de las entidades llamaron al paro, pero FAA decidió dar “libertad de acción” a sus socios, la Mesa de Enlace demuestra una vez más que el campo no está unido, o al menos que una parte de este no está de acuerdo con la medida.

El paro sería exclusivamente para granos y se llevará a cabo desde el lunes 11 de Enero hasta el miércoles 13 de Enero inclusive, sin presencia de productores en las rutas y con libertad para vender y comprar hacienda.

Lo paradójico del caso es que en el cierre del martes de Chicago, los precios de los granos tocaron los máximos de los últimos 6 años y medio, y más allá de las diferencias con los precios locales, sería una buena oportunidad para muchos productores que aún deben vender granos para cubrir gastos de la nueva campaña.

Según el comunicado oficial de la Mesa de Enlace: “rechazamos el cierre del registro de exportación de maíz por tratarse de una medida absolutamente perjudicial para el campo y para la Argentina en su conjunto”.

Además, las tres entidades que irán al paro suscribieron “la necesidad de revisar esta medida absolutamente negativa para los intereses de todos los argentinos en un marco del diálogo con las autoridades que puedan resolver los destinos del futuro del campo y del país“.

Por Facundo Mesquida - Periodista

Fuente.- https://www.infocampo.com.ar

6 de Enero de 2021