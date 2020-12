El Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) criticó la modificación de la Ley de Manejo del Fuego de Máximo Kirchner. El proyecto de modificación de la Ley de Manejo del Fuego de Máximo Kirchner ya consiguió media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y todo parece indicar que la votación en Senadores será un mero trámite para darle sanción definitiva. Si bien resta saber cómo se hará efectiva y a partir de cuándo se ejecutará, la preocupación más grande que mostraron diferentes cámaras y entidades rurales, es que la Ley no distingue entre incendios naturales, accidentales e intencionales. Al respecto, el Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, conversó con Infocampo y aseguró que “con la modificación de la Ley de Manejo del Fuego castigamos al perjudicado. Además, no se aplica el sentido común porque quién va a pensar que el propio dueño se va a prender fuego su campo. Esto sólo demuestra que la Ley se armó sin conocimiento profundo de la situación productiva donde se quiere legislar“.

“Obligar a alguien a que siga produciendo lo mismo por 30 o 60 años porque se le prendió el fuego el campo, con el riesgo que pase alguien y lo incendie con o sin intención, es inentendible y sólo demuestra que la Ley no es ecuánime“, afirmó el titular de CRA.

Sobre las instancias, al parecer inexistentes, que tiene el agro para frenar esta Ley, Chemes explicó que “si finalmente se promulga, buscaremos impulsar luego otra Ley que modifique la actual”.

Para concluir, el confederado explicó que “nos preocupa mucho el encierro que muestra el Gobierno al no escuchar las voces que vienen de afuera”.

La mirada ambiental

La investigadora del Instituto de Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba, y especialista en valoración de recursos naturales y medio ambiente (Universidad Alcalá-ILPES CEPAL), Inés del Valle Asís, habló con Radio Colonia y detalló que “hay tres puntos que hay que discutir de esta Ley. El primero es el aspecto legal, que al no diferenciar la intencionalidad o no del incendio es muy peligroso y puede dar a todas las arbitrariedades”.

“Los otros aspectos son que las leyes tienen que surgir del consenso, porque sino después terminan como letras muertas, y el tercero y más importante, es que para que esa norma se cumpla tenés que dedicarle monitoreo y control, o sea, tenés que cumplir la etapa de la fiscalización”.

Y continuó: “Si no hemos podido controlar las áreas rojas de los bosques nativos, que se puede hacer simplemente con imágenes satelitales, la pregunta es: ¿Vamos a poder controlar los temas de incendios?”, afirmó Inés, quien además explicó que “con esta nueva Ley no sólo hay que determinar si se incendió o no una tierra, sino que ahora hay que analizar el área para ver qué se hacía ahí en términos productivos, qué podés hacer después del incendio, etc.”.

Para poner un ejemplo al asunto, la especialista compartió el caso de Córdoba, donde “un sólo guardaparque atiende todo el norte de Córdoba, desde la laguna Mar Chiquita hasta el límite con La Rioja. Eso es prácticamente el 20% de la superficie de la provincia, o sea, un poco más de 30.000 hectáreas que controla una sola persona”.

Por Facundo Mesquida - Periodista

Fuente.- https://www.infocampo.com.ar

6 de Diciembre de 2020