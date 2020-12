El Gobierno de la provincia de Misiones, a través del Ministerio del Agro y la producción (MAyP), destinará cuarenta millones de pesos a productores en Aportes No Reintegrables con el objetivo de mitigar el impacto del déficit hídrico. Con el “Programa de Apoyo al Productor ante Eventos Climáticos”, el Gobierno de Misiones, a través del Ministerio del Agro y la Producción, destinará Aportes No Reintegrables por unos cuarenta millones de pesos. La presentación se realizó en sala de situación de Casa de Gobierno y fue encabezada por el primer mandatario Oscar Herrera Ahuad, junto al Ministro del Agro y la Producción Sebastián Oriozabala y el Ministro de Hacienda Adolfo Safrán. “El programa tiene como fin sostener la actividad en un contexto complejo para los productores”, indicó el Ministro Oriozabala. Se refirió también al relevamiento que inició el Agro el 16 de Noviembre, y que actualmente cuenta con el apoyo de otras instituciones: “Al finalizar esta semana vamos a tener relevados tres mil productores. De esta manera, se pueden identificar los casos más críticos”, explicó. Mediante este plan de trabajo se brindará a los productores alimentos para ganado, alambre para quienes perdieron cercos con incendios, bateas y bebederos, equipamiento para sistemas de agua (motobombas, tanques, caños, etc.), semillas, plásticos, media sombra, entre otros insumos.

El programa ya se activó y unos 800 productores serán los primeros beneficiarios, así como quiénes vayan solicitando insumos puntuales a los técnicos territoriales del MAyP y de Municipios.

Vale señalar que el presente programa es un complemento para atender las urgencias de los productores y que se ejecuta exclusivamente con fondos provinciales. En paralelo, se viene llevando adelante un trabajo para solicitar la asistencia de Nación observando las pérdidas productivas en diferentes sectores agropecuarios del territorio provincial.

3 de Diciembre de 2020