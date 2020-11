Río Uruguay Seguros, Internet Of Field y Prosegur presentaron en Agroactiva Virtual un novedoso sistema. De qué se trata la propuesta. Más de 450.000 silobolsas almacenan 90 millones de toneladas de granos en el campo argentino y frente a esta necesidad, Río Uruguay Seguros se unió a Internet Of Field y a Prosegur para poder mantener custodiada la producción como nunca se había hecho hasta ahora. Se trata de un sistema que releva la información de los granos en la bolsa en tiempo real, monitorea las 24 horas a través de Prosegur sumado al monitoreo desplegado y asegurado en campo de IOF y garantiza la cobertura del líder de seguros para el agro, Río Uruguay Seguros. La presentación se realizó en forma virtual en la sala de prensa de Agroactiva Virtual el pasado jueves 29 de octubre, donde estuvieron presentes Ariel Scaliter y Eduardo Novillo Astrada, titulares de Internet Of Field; Eduardo Miyares, gerente comercial de Prosegur y Juan Carlos Lucio Godoy, presidente de Río Uruguay Seguros.

“Desde nuestro centro de control nosotros podemos avanzar mucho y de manera muy sólida en una nueva forma de prestar servicios de vigilancia que es a través del monitoreo remoto, cuya funcionalidad más importante es la disponibilidad, porque podemos dar un servicio de 7 por 24 que permite vigilar y custodiar en todo momento el patrimonio de nuestros clientes. Del otro lado, el lado del cliente, contamos con los dispositivos que nos ayudan a controlar con CCTV, alarmas de movimiento, sensores que miden variación en cuanto al estado de temperatura y humedad, etc. Por otro lado, esta alianza hacia el agro nos tiene muy ilusionados pues nos permite trabajar con una de las industrias mas grande que tiene nuestro país como lo es el campo”, expresó Miyares.

Para Scaliter, de IOF, pensar en soluciones tecnológicas para el campo es “pensar en resolver problemas con tecnología y no que la tecnología sea un problema”. “La velocidad de los cambios obliga a crear redes de cooperación, juntar a los mejores y crear mecanismos de integración eficientes, sin perder la especialización y las ventajas competitivas de cada parte. Hacer más seguro al campo es parte de nuestra misión, es asegurar el esfuerzo de nuestros cliente. Esta primera solución es el punto de partida para múltiples soluciones de valor agregado, que van a llevar a cubrir toda la cadena de valor, desde la cosecha, almacenaje y transporte”, consideró.

En tanto, el actual presidente de la Asociación Argentina de Polo y socio de IOF, Eduardo Novillo Astrada, remarcó que esta alianza es muy importante porque “hoy es una situación coyuntural en el campo el tema de la seguridad y la geolocalización”. “Nosotros tenemos el dispositivo que puede hacer esa parte más el monitoreo de Prosegur y el bien asegurado ante cualquier percance por parte de Rio Uruguay Seguros. Todo esto permite además que el valor de la póliza sea mucho menor”, sostuvo.

Por último, Juan Carlos Lucio Godoy, presidente de Rio Uruguay Seguros, comentó que el seguro “es una necesidad para toda actividad económica y mas aún en lo agropecuario: recordemos que la primera aseguradora mutualista que tuvo la Argentina en 1898 fue el Progreso Agrícola de Pigué, un grupo de colonos franceses que crearon una mutualidad de riesgo para cubrir las inclemencias del tiempo, el granizo, etc. La actividad siempre buscó protección para la cosecha en su momento. Ahora aparece la demanda de un seguro para la guarda, en este caso en los últimos tiempos para el silobolsa, que en los últimos tiempos ha sufrido actos de vandalismo”.

“Frente a la posibilidad de la pérdida de una cosecha como consecuencia de actitudes maliciosas, el seguro se hace mucho mas importante y necesario. Por esto aquí aparece esta figura que viene a completar de forma extraordinaria una cobertura mucho más proteccionista de lo que puede ofrecer un seguro solamente, porque además se incorpora el control sofisticado por parte de IOF y Prosegur”, agregó Godoy.

Esta novedad conjuga el trabajo mancomunado y colaborativo de forma novedosa para dar una mejor cobertura a la necesidad del propietario del grano e incluso podría llevar en algún momento a monetizarlo.

8 de Noviembre de 2020