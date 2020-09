Precio de la yerba: No hay acuerdo y Jorge Butiuk de FAA asegura que la industria “estafa” a los productores

El sector primario quiere un valor promedio de 34,17 pesos, pero la industria no lo acepta. La discusión de cada año se puso nuevamente sobre la mesa en la última reunión que realizó el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar el precio de la yerba mate. Es que, otra vez, no hubo acuerdo entre productores y la industria, que no acepta el valor de actualización que le propone el sector primario. La discusión de cada año se puso nuevamente sobre la mesa en la última reunión que realizó el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar el precio de la yerba mate. Es que, otra vez, no hubo acuerdo entre productores y la industria, que no acepta el valor de actualización que le propone el sector primario. “Lo que está pasando actualmente es una clara estafa desde el sector industrial al fisco y a los productores”, expresó Jorge Butiuk, Director Suplente del INYM y el Presidente de la filial Misiones de Federación Agraria Argentina (FAA). Hoy, los productores perciben 20 pesos por kilo de hoja verde y aseguran que el mercado paga entre 35 pesos y 37 pesos de contado. “Lo que más nos indigna es que no acepten nuestra grilla de 34,17 pesos, que de igual manera está por debajo de lo que la industria está pagando”, expresó Butiuk durante la reunión. Por el momento, el Gobierno Nacional estableció que el Ministerio de Agricultura sea quien fije el precio, de cara a la próxima campaña que comienza en Octubre.

Fuente.- https://www.infocampo.com.ar

19 de Septiembre de 2020