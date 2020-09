CONINAGRO advierte que podría haber demoras en liquidaciones del agro del ciclo 2020/21 tras la medida del Banco Central

La entidad remarcó que las ventas de la última campaña de trigo, maíz y soja son mayores a la de la previa, pero analizó el costo de realizar el próximo ciclo. Los anuncios del Gobierno Nacional en relación al dólar generaron críticas del sector agropecuario. Para CONINAGRO, la decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) genera preocupación principalmente por las exportaciones, que necesitan “un tipo de cambio único, competitivo y no discriminado“. Tras afirmar que las medidas son “peligrosas porque contribuyen a la gran crisis de confianza que existe”, la entidad cooperativista consideró que el mayor cepo “puede reducir algo la demanda de dólares ahorro oficiales pero no genera ingreso de dólares al sistema“. Pero el análisis más contundente tiene que ver con los números: sobre la base de los cálculos de Rofex, Coninagro advirtió que las liquidaciones del agro correspondientes a la campaña 2020/21 podrían demorarse o retenerse.

“La expectativa de devaluación medida con Rofex marca que en junio 2021 el dólar rofex está en 106, contra 76 que está hoy, es decir un 52% en 9 meses. Si bien en un país con una expectativa de inflación del orden del 40 no es un número exagerado, no deja de ser un número importante. Mientras no se descomprima esto, actúa como un incentivo a retener. No quiere decir que los productores lo hagan necesariamente, ya que hay otras situaciones en el medio (ciclo productivo, etc.) pero es algo que debería mirarse para evitar incentivos a la demora en la liquidación“, analizó.

Es que la entidad perteneciente a la Mesa de Enlace remarcó que las ventas de la última campaña de trigo, maíz y soja son mayores a la de la previa, pero analizó el costo de realizar el próximo ciclo de maíz y soja y señaló que suman aproximadamente US$ 6.000 millones en insumos y labores.

“El momento de uso es creciente desde septiembre a diciembre que hace el pico: esa necesidad de insumos para la próxima campaña en un contexto donde no hay mucha oferta crediticia se financia en mayor medida con las ventas del saldo disponible de granos de la campaña anterior, lo que da un horizonte para proyectar las necesidades de venta. Es un escenario no muy claro para el productor, pero por algunas variables como el tipo de cambio, el único cultivo (de los extensivos) que crece en superficie es soja, todos los demás pierden superficie (trigo, cebada, girasol, sorgo y maíz)”, explicó.

Fuente.- https://www.infocampo.com.ar

17 Septiembre 2020