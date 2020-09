Una vaca parió trillizos en forma natural en Mercedes y están vivos: “Es una rareza estadística”

El hecho ocurrió esta semana en un campo del partido bonaerense de Mercedes.

El veterinario que realizó los controles le contó a Infocampo todos los detalles. Una vaca de un campo de Mercedes parió trillizos en forma natural esta semana, y los terneros están vivos y en buen estado. Se trata de una “rareza estadística”, según le explicó a Infocampo el veterinario Santiago Dalio De Paola, quien acudió al establecimiento para chequear los parámetros vitales básicos luego del parto, que no fue asistido. El peso de los trillizos fue de 19 kilos cada uno y resultaron ser una hembra y dos machos. Los tres lograron calostrar y mostraron parámetros normales. “Si bien el peso promedio de un ternero ronda los 30 ó 40 kilos al nacer, eso se da cuando se trata de una sola cría, así que en este caso el peso resultó lógico”, contó De Paola.

La tasa de mellizaje suele rondar entre el 1% y 2%, y la de trillizos es muy escasa y casi no hay registros. Por eso, el veterinario remarcó que todo se realizó por servicio natural y que no hubo ningún tipo de tratamientos de superovulación ni hormonales. “Generalmente, cuando hay gestaciones múltiples a través de biotecnologías es porque hubo una estimulación hormonal que hace que algún folículo pre ovulatorio sea inducido a través de hormonas artificialmente para lograr una ovulación extra. Esto no se suele hacer porque generalmente trae complicaciones para la madre y los terneros”, aclaró.

Además, De Paola estimó que, de los tres terneros recién nacidos, la hembra tendrá algún problema reproductivo, dado que en gestaciones múltiples donde las crías son de sexos diferentes se da la patología llamada freemartinismo, que se manifiesta en la hembra.

“Hay que ver si el final es feliz, tienen que pasar días para que los terneros se estabilicen y ver si continúan con su desarrollo normal“, cerró el experto.

