El RENATRE detectó indicios de explotación laboral en un establecimiento ganadero en Neuquén

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) junto a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) realizaron una fiscalización en un establecimiento ganadero, localizado en el departamento de Zapala, provincia de Neuquén, donde se detectaron indicios de explotación laboral. “Durante la fiscalización se relevó a un trabajador el cual no se encontraba registrado ante la seguridad social y viviendo en condiciones habitacionales muy precarias, no tenía acceso a agua potable, gas, ni energía eléctrica. Asimismo, no contaba con una cama para dormir, como así tampoco contaba con instalaciones sanitarias”, afirmó el Delegado Provincial, Oscar Galassi. Cabe destacar que el RENATRE realiza los procedimientos cumpliendo lo pautado en el Protocolo de actuación – COVID-19 y con los elementos de seguridad correspondientes.

Luego de la fiscalización se realizó la denuncia correspondiente a la línea 145, Asistencia y denuncias por trata de personas y se derivó la misma a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) para su correspondiente intervención.

Entre otras irregularidades que se detectaron, el trabajador tampoco contaba con elementos de protección personal, como así tampoco elementos de higiene y seguridad. Además de ello, según pudo relevar la UATRE, percibía ingresos por debajo de lo establecido por la CNTA (Comisión Nacional de Trabajo Agrario) para la actividad.

Ante cualquier denuncia por malas condiciones de trabajo, trabajo infantil y/o explotación laboral, el RENATRE cuenta un sitio web o la línea gratuita 0800-777-7366, donde podrán ser atendidos en forma anónima por profesionales capacitados en la materia.

El RENATRE continúa trabajando junto a organismos nacionales y provinciales, para desarrollar acciones concretas que le permitan al trabajador rural incorporarse al mercado formal de empleo y gozar de los beneficios de la seguridad social rural.

Fuente.- https://www.renatre.org.ar