El actual presidente de la FAA se impuso en las elecciones celebradas este viernes en la ciudad de Rosario.

La Federación Agraria Argentina (FAA) culminó este viernes su 108° Asamblea General Ordinaria, en la que los socios reeligieron a Carlos Achetoni para que continúe al mando de la entidad por un período más.

El dirigente mendocino que preside la FAA desde 2018 se impuso en las elecciones ante una lista que comandaba su coterráneo, Orlando Marino.

De esta manera, al igual que en lo sucedido en la Sociedad Rural Argentina (SRA) donde fue reelecto Nicolás Pino, los socios decidieron la continuidad de la gestión actual.

LAS PALABRAS DE ACHETONI



Según reveló la FAA, Achetoni obtuvo el 54,72% de los votos y seguirá en la conducción, acompañado por Elvio Guía y Marcelo Banchi como vicepresidentes 1° y 2°, respectivamente.

“Más allá de la contienda electoral, quiero decirles a todos los distritos que el que me votó en contra no es mi enemigo, y el que me votó a favor no será sólo al que represente, voy a representar a todos. Nosotros somos personas que pasamos, la que debe quedar fortalecida es la institución”, indicó Achetoni.

Y agregó: “Ojalá nos reencontremos y hay mucho porqué trabajar para ese pequeño y mediano productor, para esa agricultura familiar, para ese interior del país donde muchas veces quedamos tan lejos cuando se reclama en Capital Federal”.



En este marco, el dirigente mendocino afirmó también: “Día a día vemos que está creciendo la concentración, el desplazamiento de los pequeños y medianos productores, y una vez que nos vamos del circuito productivo difícilmente tengamos la posibilidad de volver a producir, y esto año a año lo vemos con más preocupación”.



Y agregó: “Ojalá nos reencontremos y hay mucho porqué trabajar para ese pequeño y mediano productor, para esa agricultura familiar, para ese interior del país donde muchas veces quedamos tan lejos cuando se reclama en Capital Federal”. En este marco, el dirigente mendocino afirmó también: “Día a día vemos que está creciendo la concentración, el desplazamiento de los pequeños y medianos productores, y una vez que nos vamos del circuito productivo difícilmente tengamos la posibilidad de volver a producir, y esto año a año lo vemos con más preocupación”.

Según Achetoni, se están perdiendo alrededor de 5.000 productores por año y dijo que esto genera “un feedlot humano, concentrando la gente en la ciudad, y con la tierra con pocos dueños, donde la producción va a estar, pero no va a haber agricultores. Eso tenemos que defender siempre y lo vamos a hacer, la agricultura con agricultores”.

Además, lanzó un contundente llamado a la juventud: “Les pido a todos que nos unamos, que peleemos junto a nuestros jóvenes para cambiar esta realidad. Que le marquemos la cancha a la política. Que la política, en su salsa y en su mayoría, se pelea por mejores posiciones para sí mismo, no para nosotros. Luchemos para marcarles la cancha para que se concreten las políticas públicas que reclamamos para los pequeños y medianos productores”.

https://www.facebook.com/watch/?v=1445668172608067

Fuente.- https://www.infocampo.com.ar

25 de Septiembre de 2022