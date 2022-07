El Banco Central oficializó un régimen que ofrece diferentes herramientas que permiten al productor elevar el valor que percibe por sus granos. Sin embargo, hay muchas dudas sobre cómo se aplicará.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó la decisión del Gobierno nacional de lanzar una herramienta financiera para tentar a los productores a vender la soja.

La medida llega luego de que el presidente Alberto Fernández, el viernes pasado, acusara al campo de retener U$S 20.000 millones en las silobolsas, y este martes insistiera en criticar a “los que esperan una devaluación para vender”.

En concreto, el Banco Central informó que “aprobó un nuevo instrumento para los productores agropecuarios que vendan su cosecha de soja, en la misma línea de los beneficios que reciben las industrias manufacturera, energética y del conocimiento que incrementan sus exportaciones”.

Este régimen estará disponible hasta el 31 de agosto y, durante ese lapso, “los productores podrán adquirir divisas de libre disponibilidad por 30% de los fondos obtenidos por la venta de granos con destino a la exportación y convertir 70% en un depósito de libre disponibilidad con retribución variable en función de la evolución del tipo de cambio oficial”, indicó la entidad financiera madre.



A VALOR DÓLAR

Técnicamente, el BCRA señaló lo siguiente:

Se permitirá que los productores realicen un depósito a la vista en las entidades financieras con retribución diaria variable en función de la evolución del tipo de cambio A3500, conocido como Dólar Link, por hasta el 70% del valor de la venta de granos.



Además, por el 30% restante se permitirá la Formación de Activos Externos, al valor del dólar oficial más el impuesto PAIS y las retenciones a cuenta que percibe la AFIP.

“Esta decisión del BCRA busca equilibrar a los productores agropecuarios con los beneficios que disponen los distintos sectores productivos, entre ellos, la libre disponibilidad de divisas por el incremento de las exportaciones que se realicen respecto del año anterior que aplica a la industria manufacturera; el Régimen de Fomento de Inversión para la Exportación o el régimen para la industria del Conocimiento que permite aplicar parte del incremento de las exportaciones al pago de la masa salarial”, completó.

LLUVIA DE DUDAS

La medida fue tomada con sorpresa y también con incertidumbre en la cadena y el mercado de granos: las interpretaciones de los economistas sobre cómo se aplicará son variadas, y la primera impresión es que no tendrá efecto en mejorar el flujo de comercialización.

En los grupos de Whatsapp que nuclean a diversos actores de la cadena granaria, los mensajes comenzaron a correr con velocidad. Uno de ellos, interpretó:

“Pretenden que vendas y pesifiques por ejemplo hoy a $ 130,48, y que el 70% se lo coloques en dólar link, que ajusta por dólar oficial, pero te dicen que no van a devaluar. El 30% restante lo pesificas también a $ 130,48 y te dejarían, según entiendo, transformarlos en billetes a $ 235/240 (Dólar tarjeta)”.

Valor de la soja disponible U$S 380.



70% podes hacer un plazo fijo dólar linked que serían 266 a dolar oficiales.



30% que sería U$S 114 lo convertís a pesos a $ 130,6233 y te quedan $ 14.891.



Con estos pesos podes comprar dólares al valor del solidario q está en $ 240= U$S 62

— @salvadistefano (@SalvaDiStefano) July 26, 2022

“Recién lo veo, intentando descifrar”, contestó a Infocampo un economista experto en el sector agroindustrial.

Su opinión es que con una soja en torno a los $ 50.000 y un Dólar Contado con Liquidación a $ 320, queda un dólar “soja – billete” de $ 156. Y ahora, se puede comprar un 30% con un dólar mejor, el “ahorro”, por $ 240.

“Si saco bien la cuenta te da entonces que terminas vendiendo la soja a un precio de U$S 172, en vez de U$S 156. Depende qué dolar uno use, porque si el dólar ahorro es $ 245, significa la tonelada a U$S 168″, completó.

¿Algo más? Afirmó que podría sumar un “rulo” ventajoso, que es obtener dólares a $ 240 y luego poder venderlos a $ 330 en el mercado informal.

Otro economista, de una entidad agroindustrial, hizo un cálculo similar: “El productor cobra $ 49.000; con el 30% puede comprar dólar solidario a $ 240 y con el 70% hace un depósito en bonos dólar link; es decir, atados a la devaluación del tipo de cambio oficial. Significaría que por ese 30% de $ 49.000, recibiría U$S 180 en lugar de U$S 140. Pero la verdad es que hay ver la letra chica cómo es”.



