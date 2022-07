Alberto Fernández atacó al sector agropecuario, acusándolo de especular y no liquidar 20.000 millones de dólares que “necesita el país”. Le respondieron con dureza desde el oficialismo y la oposición.

Las declaraciones que formuló el presidente Alberto Fernández el viernes, en las que señaló que le va a “poner el pecho” a quienes “especulan con el dólar y guardan U$S 20.000 millones en el campo”, generó una lluvia de críticas por parte de referentes del ruralismo y representantes de la oposición.

“Mi rechazo absoluto a las expresiones de Alberto Fernández. En momentos donde el país demanda medidas, sale a buscar culpables. El campo ha puesto miles de millones que se fugan por el agujero negro e insaciable de la política, que es el segmento más ineficiente de todos”, disparó el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes.

En tanto, el vicepresidente de esa entidad, Gabriel De Raedemaeker, coincidió: “Si faltan dólares en el país, la culpa no es del campo sino de su desgobierno. El campo genera divisas que ustedes después despilfarran. Este tipo de acusaciones falsas genera más incertidumbre y ahuyentan aún más las inversiones. No es por ahí”.

Twitter de la Rural Salliquelo - @RuralSalliquelo

Presidente @alferdez

Estudie estos gráficos y aprenda lo que aporta el Agro y la cofiscacion a la familia rural.

El cinismo y la ignorancia explican el desgobierno reinante y la desgracia del 50 % de pobreza.

No enfrente al campo. Enfrente a la ignorancia.

Asimismo, durante la realización de la 134° Exposición Nacional de la Sociedad Rural Argentina (SRA), el presidente de esa entidad, Nicolás Pino, sostuvo: “No hay necesidad de faltarle el respeto a un sector que trabaja e invierte”.

“Es un concepto errado y casi ofensivo: se viene comercializando lo que habitualmente se comercializa para esta época del año. Al 13 de julio, el 64% de la campaña estaba vendida”, mencionó.

Y continuó: “Así trabajan los productores, protegiendo lo producido, y gran parte de lo cosechado se entrega a los acopios o a las exportadoras. El movimiento es totalmente normal. Es un poco atrevido por parte del Presidente decir que los productores nos estamos guardando no sé qué”.

También le respondió que “el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía son los responsables de la situación en la que estamos. No es función nuestra decirle lo que tienen que hacer, pero sí estoy seguro que con esta brecha cambiaria se hace muy difícil trabajar”.

MIRÁ Pino: “La brecha cambiaria es más nefasta que las retenciones”

“No tiene necesidad de faltarle el respeto y maltratar al sector más competitivo, que más trabaja y que más trabaja e invierte, y realmente hace un aporte muy importante. El Gobierno está tratando de enfrentar al campo con la sociedad, es totalmente imprudente. Un sector del Gobierno se deja llevar por ideologías y eso les impide razonar. El campo no tracciona para un partido político, nosotros trabajamos para la Argentina”, finalizó.

Otra voz del ruralismo que se alzó en contra del Presidente fue el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, durante la gestión de Luis Miguel Etchevehere, Santiago del Solar.

“Solo para recordarles qué hay más U$S en las ciudades que en el campo. Los productores quieren seguir produciendo. Si venden todo ahora a 80 pesos por dólar la inflación les come capital y no podrán sembrar. Muchos costos de implantación de ahora a febrero. Queremos sembrar. Eso es todo”, explicó.



TAMBIÉN LA OPOSICIÓN

En tanto, desde la oposición también surgieron opiniones en contra de las palabras formuladas por Fernández, durante un acto público.

“La soja y los dólares que representa son de los productores que la sembraron y cosecharon laburando de sol a sol durante meses. No es del Estado, ni del BCRA, ni de la sociedad. Los chacareros tienen el derecho de no vender nada si lo quieren. Presidente ridículo”, apuntó el diputado José Luis Espert.

