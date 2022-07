Los productores agropecuarios se manifestaron el miércoles al costado de las rutas en la denominada “jornada federal de demanda”. En una asamblea desde el mediodía, los referentes de la mesa de enlace dieron varios discursos en el acto central en Gualeguaychú (Entre Ríos) con fuertes críticas al Gobierno Nacional.

El primero en tomar la palabra fue el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, quien afirmó: “No estamos acá para hacernos ricos ni porque queremos rentas extraordinarias. Estamos acá porque estamos pidiendo un acto de Justicia. Estamos podridos de pagar impuestos y de que se afanen la guita”.

“Demandamos que nos reconozcan como productores de alimentos, somos los que producimos el 66% de los ingresos que tiene el país. Si no lo quieren ver es porque no quieren, no porque no puedan, tienen la suficiente información para ver con claridad lo que les estoy diciendo. Si el Gobierno no quiere ver el rumbo, se lo tenemos que mostrar nosotros como dirigentes y sector importante del país”, reclamó Chemes.

El acto central en Gualeguaychú, donde los principales dirigentes del agro manifestaron su descontento con las medidas del Gobierno.

A su turno, el líder de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, expresó: “Uno se encuentra con qué la política no sabe por qué estamos haciendo esto. Vamos, muchachos, ¿cómo que no saben? Estamos haciendo esto porque vinieron haciendo escenas de peleas, generando una incertidumbre total en la Argentina. No solamente a la gente del campo, sino también al resto de la sociedad. Hicieron irse a dos ministros y ahora los destituyentes son los otros”.

“Tenemos mucho para dar, y para eso todo debemos cumplir un rol en la sociedad, y el Estado también tiene que cumplir con nosotros. Sino, nos convertimos en un bolsillo de payaso, en una caja abierta, que da y da sin recibir nada”, planteó el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.

En ese sentido, describió la situación dramática que se vivió el último tiempo: “Venimos de dos años de pandemia. Este sector no paró, pero alrededor nuestro hubo mucha gente que sufrió, perdió su laburo y hasta sus vidas. Agradecemos a Dios que pudimos seguir trabajando y pondremos empeño en seguir haciéndolo. Le pedimos al Gobierno que hagan lo que tienen que hacer, y que después se corran a un costadito, que no necesitamos más nada, nosotros solos vamos a saber manejarnos”.

Para el cierre, habló el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, que indicó: “Con todos los comentarios que hemos escuchado, estamos llegando a la conclusión de que el problema quizás sea moral más que político. Porque, realmente, estamos poniendo las cosas patas para arriba y vamos en contramano de lo que deberíamos hacer”.

Fotos.- Federación Agraria Argentina

Fuente.- https://tn.com.ar

14 de Julio de 2022