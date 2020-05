Apóstoles: Habilitan las caminatas recreativas para los mayores de 60 años, será dentro del Parque Centenario de 13 a 17 horas

En la noche del martes, desde la Municipalidad de la ciudad de Apóstoles anunciaron que este miércoles 20 de Mayo, se realizará una nueva prueba piloto de caminatas recreativas, en esta ocasión, para que los abuelos vuelvan a realizar actividades al aire libre. La misma se llevará a cabo de 13,00 a 17,00 horas, dentro del Parque Centenario. Se recomienda llevar agua y utilizar repelente, en caso de ser necesario, aquellos que asistan al lugar podrán hacerlo con una persona mayor de 18 años (Ambos deberán contar con DNI ya que podrían ser requeridos en los puestos de controles).

También, en el recorrido estará el personal de la Dirección de Deportes para responder cualquier situación necesaria. La ciudadanía deberá respetar los siguientes protocolos de higiene y seguridad:

1) Quedan autorizadas Unicamente las caminatas recreativas, no pudiendo realizarse ninguna otra actividad similar y/o deportiva, y/o recreativa.

2) Están autorizados a realizar las caminatas recreativas al aire libre las personas de 60 años en adelante

3) No se compartirán botellas de agua, toallas, etc.

4) Se prohíbe la permanencia fija en un espacio determinado.

5) Deberá existir un Distanciamiento social con otras personas de 4 metros, a excepción del acompañante, que necesariamente deberá ser familiar conviviente del otro.

6) Deberá realizarse la caminata recreativa con barbijo y/o tapaboca.

7) Se establece que la caminata recreativa se realizará dentro del Parque Centenario.

9) Las caminatas recreativas se harán en el horario durante el día miércoles de 13,00 a 17,00 horas.

10) Se recomienda el uso de la aplicación Misiones Digital a la población que quiera acceder a la caminata.

11) Se recomienda el uso de repelentes para esta actividad a fin de prevenir picaduras de mosquitos que podrían aumentar el contagio de Dengue.

12) Evitar el contacto con superficies en vía pública, en caso de hacerlo recomendar el uso de desinfectante a base de alcohol.

13) Evitar tocarse la cara mientras dure la caminata recreativa.

14) Llegado al domicilio o residencia se recomienda la desinfección de manos, llaves, billeteras, celulares y zapatos con desinfectante a base de alcohol antes de ingresar.

15) Lavarse las manos inmediatamente luego del ingreso al domicilio y luego retirarse el barbijo.

16) Queda prohibido la venta ambulante o cualquier tipo de comercialización en los lugares habilitados para las caminatas recreativas.