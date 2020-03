Este sábado 7 de Marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a partir de las 10,00 y hasta las 20,00 horas, se realizará en el predio de la Expo Yerba de la ciudad de Apóstoles, un Encuentro de la Economía Popular, organizado por la Posta Cultural Apóstoles, con la colaboración de las Postas Azara y San José, dentro del Proyecto Cultura en Alpargatas, de la Ruta Cultural del Frente Popular Agrario y Social (FPAyS). En la Feria de la Economía Popular, participarán expositores de toda la provincia, con productos - para la venta - agroecológicos, talleres textiles, carpinterías, gastronomía y artesanías, entre otros rubros.

Diversos talleres con temáticas feministas



Habrá varios talleres, entre ellos el de danzas brasileñas, "Libre Bailo", a cargo del profesor Christian Escalante, de la Posta Azara; un taller "Atrapacuentos", Nuestras historias en red: Atrapasueños, a cargo de la profesora, Micaela Araujo, de la Posta Jardín América y un taller de Juegos Recreativos Infantiles, que lo dará José Verón, actor del Grupo +QACTUAR, de la Posta Posadas. Además, la coordinadora de Cultura en Alpargatas, directora de Cásting, Laura Andino, brindará una charla sobre Cásting y Presentación, denominado "¿Quién soy?": La cámara nos mira. Recorrido por nosotras y nosotros mismxs.

Se proyectará el video "No es No", protagonizado por la cantante de música urbana, Kreiluz, grabado para la cátedra de Derechos Humanos de la UNaM, Dr. Antonio López Forastier. En la jornada también habrá un stand consultivo sobre temas de género, feminismo y diversidad, coordinado por la Mesa de Mujeres del FPAyS. Participación de artistas misioneros El Encuentro de la Economía Popular que tendrá lugar en Apóstoles, con la coordinación de Marcela Sánchez, César Gómez y Andy Sosa, contará en el cierre con la participación de un grupo de artistas misioneros que actuarán de manera solidaria.

Entre ellos la comparsa Bela Samba, de Apóstoles, en la que bailan Camila Grassi, Julia y Juan y Camila Sánchez, entre otros; estará Ezequiel y su banda, de Apóstoles; el Grupo de música urbana Power Funk, de Azara; Danzas brasileñas, por integrantes de Mujeres Valientes, de Posadas.

Tocará la tecladista, Soledad Gómez, de Bonpland y al final, la Agencia de Modelos "AS", presentará un desfile inclusivo, mostrando ropas confeccionadas en el taller textil Evita, de la localidad de Bonpland.