La cantante contradijo a varios medios que tomaron a una parte de la coreografía como una descompensación.

Jimena Barón se descompensó luego de su show en Entre Ríos, y ahora salió a negar ciertas especulaciones sobre un desmayo en el escenario. En Instagram, compartió imágenes de algunos medios de comunicación que aseguraban que la cantante se había desplomado en el escenario. Lo afirmaban por un video de un fragmento del show en el que ella se tira al piso como parte de la coreografía. "No me desmayé nunca, eso es una parte del show. El show se terminó todo, perfecto.

Cuando me voy al camarín tampoco me desmayé, sino que me descompuse. Es una parte del show, ¡culiados dejen de inventar!", comentó. En el video que citaron los medios televisivos, se ve cómo ella se tira en el piso y luego se levanta, con pasos totalmente coreografiados.

Fuente.- https://www.minutouno.com