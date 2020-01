La actriz y maquilladora, Erika Basile aseguró que nunca recibió un llamado de Actrices Argentinas o de la ex Patito Feo. El enojo de Basile se debe a que –según remarcó ella en diálogo con Clarín - la agrupación dedicada a terminar con los casos de abuso, acoso y violaciones no tuvo contacto, no la acompañaron y ni se acercaron a ella cuando decidió denunciar en la Justicia a Pablo Rago. "Hace unos días escuché un reportaje de Thelma Fardin diciendo que ella estaba en sororidad con las chicas que fueron abusadas. Me parece súper hipócrita porque yo soy actriz, y por más que no lo fuera, no recibí nunca un llamado, un mensaje de Thelma ni del colectivo de Actrices", dijo.

A principios de enero, Rago fue imputado por "abuso sexual gravemente ultrajante por acceso carnal" luego de que se habilitara la feria judicial para poder continuar con el caso. Además se dispuso la realización de "un examen con facultativos especialistas en psicología y psiquiatría del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional" sobre Basile.

Esto se debe a que la justicia busca determinar “si se observan en la damnificada características propias de una mujer víctima de violencia de género, vulnerabilidad y del síndrome de indefensión adquirida". “No hablé antes porque él tenía mucha influencia. Así como me ofrecía trabajos podía hacer que no me contrataran nunca más", había dicho Basile.

