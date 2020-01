La conductora expresó su satisfacción por haberse cuidado a conciencia. Y brindó consejos: comer más sano, y entrenar lo máximo que se pueda.

Ivana Nadal publicó en Instagram fotos de su transformación física luego de cuatro meses de entrenamiento y alimentación nutritiva. El posteo, sin embargo, no tuvo que ver con una cuestión estética, sino también interna. "No sé si es más linda o mejor la primera o la segunda imagen, pero en las dos me siento de formas muy distinta", comenzó. "En la primera imagen hay una Ivana descuidada, entregada a comer mal el 70 por ciento del tiempo, cuidándose muy poco y entrenando 3 o 4 veces por semana, sin darlo al 100 por ciento.

En la segunda imagen, hay una Ivana confiada, feliz, fuerte, segura, con ganas de disfrutar de comer sin enloquecer dándole absoluta prioridad a lo sano", explicó.

Luego, dio consejos sobre alimentación, destacando que la prioridad es comer de todo, enfocando la nutrición en las comidas no procesadas. "Probé algunas dietas o formas de alimentación que restringen varias cosas y realmente por un tiempo pude hacerlo y me sirvió, pero cuando me di cuenta de que mi Ser me pedía un disfrute real y siendo consciente de lo comía, encontré el equilibrio", reveló, con varias fotos en ropa interior sobre su antes y después



