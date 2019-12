En medio del escándalo con Pampita y su ex empleada, la mediática aseguró que ella nunca dejó a sus hijos al cuidado de otra persona.

La pelea de Pampita con Viviana Benítez generó dudas acerca del rol de las niñeras. En este sentido, Wanda Nara reveló que ella prefiere no dejar a sus hijos al cuidado de empleadas. "Tener niñera jamás fue una opción para mí. Nadie los cuidaría como yo", aseguró en una entrevista con la revista Gente. Wanda trabaja en el programa Tiki Taka, por lo que se ausenta de su casa dos horas a la noche. Mientras ella está ahí, los hijos duermen y ella los controla a través de cámaras instaladas en cada habitación. "De repente, estoy al aire en el programa y mis compañeros me cargan porque no dejo mi teléfono bajo ninguna cirunstancia. Voy monitoreando a los chicos mientras duermen, a través de las cámaras que hice instalar en cada uno de sus cuartos", comentó.

Fuente.- https://www.minutouno.com