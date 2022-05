El Índice de Precios al Consumidor (ICP) de Abril redujo su tasa de aumento, luego de haber aumentado 6,7% en marzo, en parte, traccionada por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Acumula 23,1% en lo que va del año.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios al Consumidor de abril redujo su tasa de aumento al 6% mensual, luego de haber tenido una marca récord en marzo del 6,7%, en parte, traccionada por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.

Durante el mes de marzo la inflación fue impulsada nuevamente por Alimentos y Bebidas no alcohólicas que, si bien redujo a 5,9% mensual, volvió a ser la categoría que más aportó (1,7 p.p.). Dentro de ese rubro las mayores subas se dieron en Aceites y Pan y Cereales, que tuvieron alzas de entre el 8% y 15% según la región, seguido de Carnes y derivados y Lácteos, entre el 5% y 7%. Estos rubros fueron los más afectados por la suba de precios internacionales de los principales commodities durante los últimos meses, debido a la sequía, pero también al conflicto bélico.

Por otro lado, Frutas sigue estable con subas en torno al 2,2% mensual, mientras que las Verduras cayeron en varias regiones, luego de subir por encima del 20% en enero y febrero y estabilizarse en marzo.

Este comportamiento también se observó a nivel global, donde la inflación minorista continúa acelerándose, alcanzando valores récord en décadas, impulsada por alimentos, energía, transporte, vivienda e indumentaria.

En términos interanuales, la inflación fue de 58% interanual (vs. 55,1% marzo). De esta forma, en el primer cuatrimestre del año la inflación acumulada fue de 23,1%.

La inflación del mes fue impulsada por el componente Núcleo, que aumentó 6,7% mensual (vs. 6,4% marzo), afectado principalmente por la suba de alimentos, pero también por aumentos en restaurantes, recreación, medicamentos, alquiler de la vivienda, adquisición de vehículos, entre otros.

Los Estacionales aumentaron 5,4% mensual (vs. 6,2% marzo) y aportaron 0,7 p.p. al nivel general, con caída en verduras y aumentos moderados en frutas, aunque continúan las subas en indumentaria. Por último, los Regulados redujeron su tasa de aumento hasta 3,9% mensual (vs. 8,4% marzo) y aportaron 0,7 p.p. a la inflación general, con subas en prepagas, combustibles, tics a nivel nacional y en colectivos, taxis, peajes, electricidad en el interior del país.

Lideró la inflación del mes Prendas de vestir y calzado, que aumentó 9,9% mensual (vs. 10,9% marzo) y aportó 1,1 p.p. a la inflación del mes, con fuerte suba en Prendas de vestir. Le siguen Restaurantes y hoteles, que tuvo una suba de 7,3% mensual (vs. 5,4% marzo) impulsado por restaurantes y comidas fuera del hogar; Salud que aumentó 6,4% mensual (vs. 5% marzo) por incrementos en medicamentos y prepagas; Transporte que subió 5,3% mensual (vs. 5,5% marzo) con aumentos en todos sus componentes (adquisición de vehículos, combustibles, transporte público), todas estas divisiones con un aporte de 0,6 p.p. cada una al nivel general.

En tanto, redujeron su tasa de aumento respecto al mes de marzo Educación, que subió 3,7% mensual luego de aumentar 23,6% en marzo, Vivienda, agua, electricidad, que aumentó 4,6%% tras subir 7,7% en marzo por actualización de tarifas, aunque con fuerte aumento de alquiler de la vivienda y Bebidas alcohólicas y tabaco (3,3% mensual vs. 5,7% marzo), tras la suba autorizada de tabaco el mes pasado.

